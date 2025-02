Previa Chaco For Ever vs Estudiantes (BA): Cómo llegan los equipos, altas del mercado, alineaciones y más Esta noche, desde las 21:30 (hora de Argentina), Chaco For Ever recibirá a Estudiantes (BA) en el estadio Juan Alberto García por la primera fecha de la Zona B del Campeonato de la Primera Nacional 2025. Ambos equipos buscarán comenzar el torneo con una victoria en un encuentro que promete ser vibrante.