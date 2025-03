Previa Colombia vs. Paraguay: Cómo llegan las selecciones, horarios y análisis por la fecha 14 de las Eliminatorias Sudamericanas La ‘Tricolor’ intentará sumar su segunda victoria consecutiva cuando reciba a Paraguay en Barranquilla. Los de Néstor Lorenzo buscan escalar posiciones, mientras que la ‘Albirroja’ llega con confianza tras su último triunfo.

Colombia vs. Paraguay: Previa y cómo llegan ambos equipos

La Selección Colombia afronta un partido determinante en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, recibiendo a Paraguay en el estadio Metropolitano de Barranquilla. Tras vencer a Brasil 2-1, el equipo de Néstor Lorenzo quiere reafirmar su buen momento con un nuevo triunfo que lo impulse en la tabla de posiciones.

Por su parte, la Selección Paraguaya de Gustavo Alfaro llega con gran confianza tras derrotar a Chile 1-0. Con un rendimiento sólido en sus últimos compromisos, la ‘Albirroja’ acumula dos victorias y dos empates en sus últimas cuatro presentaciones, lo que la mantiene en puestos de clasificación directa al Mundial.

Últimos resultados en las Eliminatorias

📊 Colombia en los últimos cuatro partidos

✅ Victoria 2-1 vs. Brasil

❌ Derrota 1-3 vs. Ecuador

❌ Derrota 0-1 vs. Uruguay

❌ Derrota 2-3 vs. Argentina

📊 Paraguay en los últimos cuatro partidos

✅ Victoria 1-0 vs. Chile

🤝 Empate 2-2 vs. Venezuela

✅ Victoria 3-1 vs. Perú

🤝 Empate 1-1 vs. Ecuador

Historial reciente entre Colombia y Paraguay

📅 Último enfrentamiento:

🏆 Eliminatorias Mundial 2026 | 21 de noviembre de 2024

📍 Asunción, Paraguay

⚽ Paraguay 0-1 Colombia

📊 Últimos cinco duelos

🇨🇴 Colombia: 2 victorias

🤝 Empates: 2

🇵🇾 Paraguay: 1 victoria

Ambas selecciones se mantienen en la pelea por un cupo al Mundial 2026. Actualmente, Paraguay es quinto con 20 puntos, mientras que Colombia ocupa el sexto lugar con 19 unidades.

Próximos partidos en las Eliminatorias

🟡 Colombia

🔜 Fecha 15 vs. Perú (Horario por confirmar)

🔜 Fecha 16 vs. Argentina (Horario por confirmar)

🔜 Fecha 17 vs. Bolivia (Horario por confirmar)

🔜 Fecha 18 vs. Venezuela (Horario por confirmar)

🔴 Paraguay

🔜 Fecha 15 vs. Uruguay (Horario por confirmar)

🔜 Fecha 16 vs. Brasil (Horario por confirmar)

🔜 Fecha 17 vs. Ecuador (Horario por confirmar)

🔜 Fecha 18 vs. Perú (Horario por confirmar)

Horario y dónde ver el partido Colombia vs. Paraguay

📅 Fecha: Martes 25 de marzo de 2025

📍 Estadio: Metropolitano de Barranquilla

🕖 Horarios por país:

🇦🇷 Argentina y Chile: 21:00 horas

🇨🇴 Colombia y Perú: 19:00 horas

🇲🇽 México (CDMX): 18:00 horas

🇻🇪 Venezuela: 20:00 horas

📺 Transmisión: Caracol TV y RCN

Colombia y Paraguay protagonizan un duelo de alta tensión en Barranquilla. ¿Quién logrará sumar tres puntos vitales en la recta final de las Eliminatorias?