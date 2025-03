El RCDE Stadium será el escenario de un choque crucial este sábado a las 16:15 (hora local), cuando el Espanyol reciba al Atlético de Madrid en la jornada 29 de LaLiga. Ambos equipos llegan con realidades opuestas: los pericos intentarán sumar puntos vitales en su lucha por la permanencia, mientras que los rojiblancos buscarán una victoria que los afiance en la parte alta de la clasificación.

El equipo dirigido por Manolo González necesita levantar cabeza tras la derrota sufrida en la jornada anterior ante el Mallorca (2-1). La irregularidad ha sido una constante en su campaña, sumando solo siete victorias en 27 encuentros, con un saldo de 26 goles a favor y 39 en contra.

A pesar de las dificultades, el Espanyol ha mostrado una versión más sólida en casa, donde ha cosechado seis victorias, cinco empates y tres derrotas en 14 partidos disputados. Sin embargo, la pérdida de puntos en su propio estadio ha sido un factor que lo mantiene en la zona baja de la tabla.

El Atlético de Madrid llega a este compromiso con la necesidad de sumar tres puntos luego de su derrota frente al Barcelona (4-2) en la fecha anterior. Los dirigidos por Diego Simeone han mostrado solidez en la temporada, con 16 victorias en 28 partidos, un balance goleador de 46 tantos a favor y 22 en contra, y una clara intención de asegurar su clasificación a la próxima Champions League.

En condición de visitante, los colchoneros han registrado seis victorias, cuatro empates y tres derrotas en 13 encuentros, una estadística que refleja su fiabilidad fuera del Cívitas Metropolitano.

❝Espanyol compete very well, especially at home. You can see a very good collective work❞.

