Previa Granada vs Getafe: Cómo llegan los equipos, historial reciente y más Ambos equipos llegan con urgencias y el deseo de avanzar a octavos de final en un enfrentamiento cargado de intensidad y emociones en el Nuevo Los Cármenes.

03/01/2025 · 10:55 AM

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un partido con sabor a final en los primeros compases del año

La Copa del Rey 2025 entra en su etapa más emocionante, y este viernes 3 de enero, Granada CF y Getafe CF se enfrentarán en el Nuevo Los Cármenes con el objetivo de seguir en carrera hacia los octavos de final. El encuentro, programado para las 19:00 horas, será dirigido por el árbitro José María Sánchez Martínez, acompañado de Raúl Cabañero Martínez y Juan José López Mir como asistentes.

Ambos equipos llegan con situaciones distintas en sus respectivas ligas, pero con una meta común: evitar despedirse prematuramente de un torneo que podría salvarles la temporada.

Granada CF: A defender su casa con bajas importantes

El equipo nazarí, séptimo en la Liga Hypermotion, encara este compromiso con la presión de reivindicarse tras un arranque de temporada irregular. A pesar de haber superado al Zaragoza en la ronda anterior por penales, los dirigidos por Fran Escribá saben que deberán mostrar una versión más sólida si quieren imponerse ante un rival de Primera División.

En conferencia de prensa, Escribá enfatizó:

“La Copa es un torneo que nos tomamos muy en serio. Sabemos que el Getafe es favorito, pero tenemos lo necesario para competir y ganar si hacemos un partido serio.”

El Granada contará con la baja significativa de Myrto Uzuni, segundo máximo goleador de la Liga Hypermotion con 14 tantos. También se suman las ausencias de Carlos Neva, Sergio Rodelas, Lucas Boyé y Diao. A pesar de estas adversidades, el equipo confiará en un esquema 4-4-2 que podría estar integrado por:

Posible alineación:

Luca Zidane (P); Ricard, Miguel Rubio, Ignasi Miquel, Brau; Tsitaishvili, Manu Trigueros, Hongla, Pablo; Jozwiak, Weissman.

Getafe CF: Una oportunidad para cambiar la dinámica

Por su parte, el conjunto azulón llega con una racha negativa en LaLiga, acumulando tres derrotas en sus últimos cinco partidos. Sin embargo, la victoria en la ronda anterior frente al Orihuela en Copa del Rey alimenta sus esperanzas de obtener un triunfo que impulse su confianza para el resto de la temporada.

José Bordalás, técnico del Getafe, destacó en rueda de prensa la importancia del compromiso:

“Estamos motivados para encarar esta segunda mitad de la temporada. Contamos con la vuelta de Borja Mayoral, quien será clave para nosotros en este y en los próximos encuentros.”

El Getafe no contará con Allan Nyom ni con Nabil, ambos por problemas físicos. No obstante, la vuelta de Carles Aleñá y Borja Mayoral tras largas ausencias aporta un plus al equipo, que podría alinear un 4-2-3-1 con los siguientes nombres:

Posible alineación:

Letácek (P); Sola, Berrocal, Domingos Duarte, Diego Rico; Patrick, Yellu; Peter, Carles Pérez, Uche; Bertug.

Historial equilibrado entre ambos conjuntos

El enfrentamiento entre Granada y Getafe promete ser reñido, como lo refleja su historial: 9 victorias para el Granada, 8 empates y 5 triunfos para el Getafe. En el último duelo entre ambos, disputado en la jornada 22 de la temporada pasada, el Getafe se impuso 2-0 en el Coliseum con un gol en propia puerta de Ignasi Miquel y un tanto de Borja Mayoral. Myrto Uzuni desperdició un penalti que pudo cambiar el rumbo del partido.

Un cierre lleno de expectativas

El Nuevo Los Cármenes será el escenario de un choque donde la ilusión por avanzar en la Copa del Rey se enfrenta a las realidades de dos equipos que buscan estabilidad en sus temporadas. Granada y Getafe prometen ofrecer un espectáculo cargado de emociones y, posiblemente, sorpresas.

¿Logrará el Granada imponerse en casa a pesar de sus bajas, o será el Getafe quien regrese a Madrid con el boleto a octavos? La respuesta llegará este viernes, en un duelo que nadie querrá perderse.