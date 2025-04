El fútbol inglés se viste de gala este miércoles a las 20:00 (hora local) para recibir una nueva edición del derbi de Merseyside. En Anfield, Liverpool y Everton protagonizarán uno de los enfrentamientos más pasionales de la Premier League, un partido que no solo tiene historia, sino que también puede ser determinante en el presente de ambos equipos.

El equipo dirigido por Jürgen Klopp llega a este compromiso con la firme intención de seguir sumando puntos para mantenerse en lo más alto de la tabla. En la jornada anterior, los “Reds” igualaron ante Aston Villa y ahora buscan volver a la senda del triunfo. Hasta el momento, Liverpool ha disputado 29 partidos en la Premier League, con un saldo de 21 victorias, 6 empates y solo 2 derrotas, anotando 69 goles y recibiendo 27 en contra.

Anfield se ha convertido en una fortaleza para el equipo local, que ha ganado 11 de sus 14 encuentros disputados en casa, cediendo apenas una derrota y dos empates. Con una plantilla en gran forma y el aliento incondicional de su afición, Liverpool buscará imponerse nuevamente a su eterno rival.

Origi wins the derby in the most incredible fashion 🙌#LIVEVE 18/19 🔴 pic.twitter.com/3tc2VkSMhr

— Liverpool FC (@LFC) April 1, 2025