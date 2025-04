Previa Once Caldas vs. América de Cali: hora, dónde ver y pronóstico para la fecha 12 del Apertura 2025 América de Cali busca mantener el liderato en su visita a Manizales, mientras Once Caldas quiere acercarse al grupo de los ocho en un duelo directo con historia reciente.

Este sábado 5 de abril, Once Caldas recibirá a América de Cali en el estadio Palogrande de Manizales, en el marco de la jornada 12 del Torneo Apertura 2025 de la Liga BetPlay Dimayor. El partido comenzará a las 18:20 (hora local) y será transmitido por Win+ Fútbol. ¿Cómo llegan ambos equipos? Once Caldas viene de una semana exigente: inició su participación en la fase de grupos de la Copa Sudamericana con una ajustada derrota 0-1 frente al Fluminense, aunque dejó buenas sensaciones en el juego. En liga, los dirigidos por Hernán Darío "El Arriero" Herrera vencieron 1-0 a Llaneros, con gol de Jefry Zapata. Actualmente, se ubican décimos con 16 puntos, a solo una victoria del grupo de los ocho. Por su parte, el América de Cali está en estado de gracia. Ganó su primer partido de la Sudamericana 3-1 ante Racing de Montevideo, con goles de Rodrigo Holgado, Duván Vergara y Luis Ramos. En el torneo local, derrotó a Fortaleza 1-0 y es líder del campeonato con 24 unidades. Juan Fernando Quintero, quien fue clave con una asistencia en el debut internacional, declaró que la doble competencia será exigente, pero confía en la profundidad del plantel escarlata. Jornalheiros: Ficha Técnica: Once Caldas 0 x 1 Fluminense https://t.co/M4MTRgbcSq pic.twitter.com/6syWHXtFl4 — Paulo Cezar Filho ✝️🙏 🇭🇺 (@pcfilho) April 2, 2025 Últimos enfrentamientos entre Once Caldas y América de Cali Último duelo : Once Caldas 3-0 América de Cali (doblete de Dayro Moreno y gol de Jesús Hernández)

Últimos 5 partidos : 1 victoria para Once Caldas 1 victoria para América de Cali 3 empates

Horario del partido en distintas zonas Colombia / Perú / Ecuador / Panamá : 18:20

República Dominicana / Venezuela / Bolivia : 19:20

Argentina / Uruguay / Chile / Brasil : 20:20

México / Centroamérica : 17:20

España: 1:20 (domingo 6 de abril) Posibles alineaciones Once Caldas (DT: Hernán Darío Herrera) Portero : James Aguirre

Defensas : Jerson Malagón, Juan Castaño, Juan Patiño, David Cuesta

Mediocampistas : Alejandro García, Mateo García, Jhon Arteaga

Delanteros : Jefry Zapata, Dayro Moreno, Michael Barrios

Suplentes: Mateo Zuleta, Mateo Rodas, Iván Rojas, Joel Contreras, Luis Palacios, Gilbert Álvarez, Joan Parra América de Cali (DT: César Farías) Portero : Santiago Silva

Defensas : Brayan Medina, Andrés Mosquera, Omar Bertel, Esneyder Mena

Mediocampistas : Franco Leys, Jan Lucumí, José Cavadía

Delanteros : Luis Ramos, Sebastián Navarro, Luis Gómez

Suplentes: Duván Vergara, Rafael Carrascal, Rodrigo Holgado, Juan Fernando Quintero, Jorge Soto, Cristian Tovar, Luis Paz 📸 Las postales de nuestra victoria 1-3 ante Racing Club en el Centenario de Montevideo. 👹 pic.twitter.com/lTWJHd6XEx — América de Cali (@AmericadeCali) April 3, 2025 Pronóstico Récord América llega con más confianza, mejor funcionamiento colectivo y mayor eficacia de cara al gol. Once Caldas será un rival exigente en casa, pero la diferencia de nivel individual puede marcar la diferencia en favor de los escarlatas. Resultado esperado: Once Caldas 1-3 América de Cali No te pierdas este emocionante duelo en Manizales y seguí toda la cobertura de la Liga BetPlay 2025 en Récord.