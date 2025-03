Previa Talleres vs Deportivo Armenio: Cómo llegan los equipos, alineaciones y más La "T" llega golpeada al debut en el certamen y se enfrenta a un rival de la Primera B Metropolitana que también arrastra un presente irregular.

Este miércoles, desde las 18:00 horas, Talleres de Córdoba debutará en la Copa Argentina 2025 enfrentando a Deportivo Armenio en el Estadio Brigadier Estanislao López de Santa Fe. El conjunto dirigido por Alexander Medina atraviesa un complicado presente en el torneo local y buscará recuperar confianza en el certamen nacional.

Por su parte, Deportivo Armenio, equipo de la Primera B Metropolitana, intentará dar el golpe y aprovechar el mal momento de su adversario para meterse en la siguiente ronda.

RUMBO A SANTA FÉ 🇦🇲🚐 En busca del sueño, ARMENIO vuelve a jugar la Copa Argentina luego dos años 👊 Mañana desde las 18hs 🆚 Talleres Cba #TodosJuntos #VamosArmenio #VamosTricolor @masbar.arg @libero.ok pic.twitter.com/jQ4srDhGwN — Deportivo Armenio (@DepArmenio) March 18, 2025

Un Talleres en crisis busca reaccionar

El inicio de temporada para Talleres ha sido turbulento. A pesar de haber conquistado la Supercopa Internacional tras vencer a River por penales en Paraguay, el equipo no logró trasladar ese envión anímico al torneo local.

La “T” viene de una serie de resultados preocupantes:

Única victoria en el torneo ante San Martín de San Juan.

Empates: 1-1 vs. Atlético Tucumán, 0-0 vs. Riestra, 0-0 vs. Sarmiento y 0-0 vs. Rosario Central.

Derrotas: 1-2 vs. Tigre, 1-3 vs. Independiente, 0-1 vs. Lanús y 0-1 vs. San Lorenzo.

Partido suspendido ante Godoy Cruz por agresión al juez de línea.

Con apenas 7 puntos en la tabla y ubicado en la 12ª posición, Talleres necesita con urgencia una victoria para recuperar la confianza y cortar la racha negativa.

Deportivo Armenio, con altibajos en la Primera B

El equipo de Ingeniero Maschwitz tuvo un inicio alentador en la Primera B Metropolitana, pero en las últimas fechas perdió regularidad.

Victoria 3-0 en el debut ante Deportivo Merlo.

Empates 1-1 vs. Sacachispas y San Martín de Burzaco.

Triunfo 1-0 ante Comunicaciones.

Derrotas: 0-1 vs. Liniers y 0-2 vs. Laferrere.

Con 2 victorias, 2 empates y 2 derrotas, Armenio se ubica 11° en su categoría y buscará dar la sorpresa ante un rival de Primera División.

Posibles formaciones

Talleres (DT: Alexander Medina)

El entrenador aún no definió el equipo titular, pero se espera que en las próximas horas confirme el once inicial.

Deportivo Armenio (DT: Darío Lema)

Probable formación: Iván López; Nahuel Troxler, Iván Cardozo, Lucas Medina, Ian Pérez; Tomás Jerez, Nahuel Sica, Federico Motta, Diego Barrionuevo; Robertino Giacomini y Gonzalo Maldonado.

📋 | #Convocados por 𝗔𝗹𝗲𝘅𝗮𝗻𝗱𝗲𝗿 𝗠𝗲𝗱𝗶𝗻𝗮 para jugar ante Deportivo Armenio por los 32vos de final de la Copa Argentina. 🔜 Mañana

⌚️ 18:00 horas

🏟️ Estadio Brigadier General Estanislao López

📺 @TyCSports 🔵⚪️ #VamosTalleres #CopaArgentinaAXIONenergy 🏆🇦🇷 pic.twitter.com/VntzvIN9cN — Club Atlético Talleres (@CATalleresdecba) March 18, 2025

Datos del partido: cómo verlo en vivo

Estadio: Brigadier Estanislao López (Colón de Santa Fe).

Horario: 18:00 horas.

TV: TyC Sports.

Árbitro: Nicolás Lamolina.

Un partido clave para Talleres

El duelo ante Deportivo Armenio representa mucho más que un simple debut en la Copa Argentina para Talleres. Es una oportunidad de redención en medio de un presente complicado. Una victoria no solo le daría el pase a la siguiente ronda, sino que también serviría para recuperar la confianza perdida.