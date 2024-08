En la antesala del esperado enfrentamiento entre España y Francia por la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París 2024, el equipo español se destaca por una combinación de jóvenes promesas y jugadores experimentados, repartidos en diversos clubes europeos. Esta nota ofrece un vistazo a dónde juegan actualmente los integrantes de la selección masculina española, organizados por posiciones, con un énfasis especial en los futbolistas del FC Barcelona, quienes son claves para el desempeño del equipo en la final olímpica.

Son tres los jugadores que pertenecen al Barcelona:

Eric García (Barcelona): Un pilar en la defensa del Barcelona, García combina juventud y experiencia, siendo un líder en el campo.

🚨🚨🌕| Hansi Flick has APPROVED keeping Eric Garcia in the team for this season. @tjuanmarti 🔵🔴✅ pic.twitter.com/SQ5N4sQBsB

— Managing Barça (@ManagingBarca) August 8, 2024