En la Eurocopa 2024, la selección de Países Bajos cuenta con dos jugadores que militan en la liga española. Estos jugadores son fundamentales para su equipo nacional y aportan una combinación de experiencia y talento que puede ser decisiva en el torneo.

Daley Blind, actualmente en las filas del Girona FC, se desempeña como defensor y es uno de los pilares en la zaga neerlandesa. Blind es conocido por su versatilidad y capacidad de liderazgo, cualidades que han sido evidentes tanto en su club como en su selección. A sus 34 años, Blind aporta una valiosa experiencia y solidez defensiva, habiendo jugado en diversos equipos europeos de alto nivel a lo largo de su carrera.

Por otro lado, Memphis Depay, delantero del Atlético de Madrid, es otra figura clave para los Países Bajos. Depay es célebre por su habilidad goleadora y creatividad en el frente de ataque. Con 30 años, ha sido un jugador determinante en su club, destacándose por su capacidad para marcar goles cruciales y su visión de juego. Su experiencia en ligas top como la Premier League, la Ligue 1 y ahora La Liga, lo convierten en un activo valioso para la selección dirigida por Ronald Koeman. Sin embargo, antes del comienzo de la Euro 2024, el delantero anunció su partido del conjunto colchonero.

Not easy to say how I feel about writing this message because I feel that things could’ve been very different.

Maybe it’s better to keep that conversation for another time…

To @Atleti , my teammates, the staff and specially the fans, I wanna thank you for the energy and support… pic.twitter.com/kNHtJxHSCq

— Memphis Depay (@Memphis) June 2, 2024