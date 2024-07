A lo largo de la historia del fútbol español, han sido varios los jugadores nacidos en Francia que decidieron nacionalizarse españoles y defender la camiseta de La Roja. Estos casos, siempre especiales, han enriquecido al combinado nacional con talento, diversidad y, en algunos casos, historias de vida inspiradoras.

Le Normand tem cara de paulista classe média que mora no bairro do Ipiranga e o avô veio do libano.

Un camino poco común

La decisión de nacionalizarse y representar a un país diferente al de nacimiento no es siempre sencilla. Requiere un compromiso profundo, una conexión especial con la cultura y la sociedad elegida, y un fuerte deseo de aportar al equipo nacional.

Los pioneros

Los primeros casos de jugadores franceses nacionalizados españoles se remontan a principios del siglo XX. René Petit y Ramón Plá fueron dos de los primeros en vestir la camiseta de La Roja en la década de 1920. Más adelante, en los años 50 y 60, destacaron figuras como Marcel Domingo y Luis Laurino.

Casos más recientes

En los últimos tiempos, la lista de jugadores franceses nacionalizados españoles se ha ampliado con nombres conocidos como:

One step to the final 🙌

Laporte in the Euro Cup semifinals tonight 🏆

Good luck to our Spanish star 🤩🇪🇸#EURO2024 pic.twitter.com/t89cVCcjx6

— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) July 9, 2024