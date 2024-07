El club inglés de segunda división Leeds United, a través de su dirigente Daniel Farke, ha anunciado que no permitirá que Junior Firpo juegue para la selección de República Dominicana en los próximos Juegos Olímpicos. Esta decisión se debe a que el torneo de fútbol de los Juegos Olímpicos no forma parte del calendario oficial de la FIFA, lo que permite a los clubes reservarse el derecho de liberar o no a sus jugadores para estos eventos.

Motivos y Preparativos de Leeds United

Farke ha enfatizado la importancia de contar con Firpo durante la pretemporada del equipo en Alemania. Leeds United tiene programados campos de entrenamiento y partidos amistosos cruciales contra Harrogate Town y Valencia, eventos que consideran esenciales para la preparación de la próxima temporada. Firpo, quien juega un rol fundamental en la banda izquierda del equipo, es considerado una pieza clave en los planes de Farke.

Firpo jugó recientemente por República Dominicana el 11 de junio en un partido en el que el equipo criollo venció 4-0 a Islas Vírgenes. Sin embargo, su participación en los Juegos Olímpicos ha sido descartada por el club.

Calendario de República Dominicana en los Juegos Olímpicos

República Dominicana tiene programados sus partidos de fase de grupos contra Egipto el 24 de julio, España el 27 de julio y Uzbekistán el 30 de julio. A pesar de la inclusión de Firpo en la lista de convocados por el combinado nacional, su ausencia será notable debido a la decisión del Leeds United.

Otros Jugadores Afectados

Además de Firpo, otro jugador que se verá afectado por las decisiones de Farke es Mateo Joseph, quien también ha sido impedido de participar en los Juegos Olímpicos por órdenes directas del dirigente.

Impacto de la Decisión

La decisión de Leeds United destaca el conflicto entre las prioridades de los clubes y las aspiraciones de los jugadores de representar a sus países en competencias internacionales. Firpo y Joseph, quienes han demostrado su compromiso con sus respectivas selecciones, tendrán que enfocarse en ayudar a Leeds United a alcanzar sus objetivos para la próxima temporada.

La ausencia de Firpo y Joseph en los Juegos Olímpicos será una pérdida significativa para sus selecciones, pero Leeds United espera que su participación en la pretemporada sea beneficiosa para el equipo en la próxima campaña. La situación subraya la difícil posición en la que se encuentran los jugadores cuando se trata de equilibrar las demandas de sus clubes y las oportunidades de representar a sus países en torneos internacionales.