En la antesala del crucial encuentro entre Lazio y Real Sociedad por la Europa League, la ciudad de Roma se vio sacudida por un episodio de violencia extrema. Una emboscada perpetrada por ultras del equipo local contra simpatizantes del conjunto vasco dejó un lamentable saldo de nueve heridos, uno de ellos con pronóstico reservado. El incidente, que tuvo lugar en el corazón de la capital italiana, ha generado una ola de condenas y ha obligado a las autoridades a reforzar las medidas de seguridad para el partido.

El ataque se desencadenó alrededor de las 23:00 horas del miércoles en el barrio Monti, a escasos metros del emblemático Coliseo. Un grupo de aproximadamente 70 aficionados de la Real Sociedad se encontraban en el pub Finnegan, en la via Leonina, cuando fueron sorprendidos por una turba de unos 80 ultras de la Lazio, muchos de ellos con el rostro cubierto. La agresión fue repentina y violenta: los atacantes arrojaron sillas, mesas, bengalas y cualquier objeto que encontraban a su paso contra los seguidores vascos.

La situación rápidamente escaló a un enfrentamiento cuerpo a cuerpo. Los aficionados de la Real Sociedad intentaron huir del lugar, pero fueron perseguidos por los ultras romanos. Si bien la mayoría logró escapar, aquellos que quedaron rezagados sufrieron las peores consecuencias, siendo brutalmente golpeados y, en algunos casos, apuñalados. La rápida intervención de las fuerzas policiales dispersó a los agresores, aunque algunas detenciones se produjeron minutos después.

El saldo de la violenta emboscada fue de nueve hinchas de la Real Sociedad heridos, todos ellos con edades comprendidas entre los 20 y 30 años. Los heridos fueron trasladados a diferentes hospitales de Roma para recibir atención médica. Dos de ellos permanecen hospitalizados: uno con pronóstico reservado, aunque fuera de peligro vital, y otro con un pronóstico de recuperación de 30 días. Otros cuatro aficionados fueron atendidos y dados de alta en la mañana del jueves, mientras que los tres restantes se negaron a recibir atención médica y abandonaron uno de los centros de salud sin ser revisados.

