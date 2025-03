En una noche inolvidable para el fútbol sudamericano, Botafogo escribió su nombre en la historia grande de la Copa Libertadores. Con una actuación épica y un sacrificio inquebrantable, el conjunto carioca derrotó 3-1 a Atlético Mineiro en la final disputada en el Estadio Monumental de Buenos Aires, y alzó por primera vez el trofeo más prestigioso del continente.

El partido estuvo marcado por una expulsión temprana que obligó a Botafogo a reinventarse sobre la marcha, pero con un planteo estratégico brillante y una entrega absoluta, logró resistir los embates de su rival y golpear en los momentos justos.

Botafogo win the Copa Libertadores for the first time in the club’s history.

And they did it with 10 men.

