¿Quién es el DT de la Selección de Perú? Conocé su historia El flamante entrenador de la ‘Blanquirroja’ reveló detalles sobre su conversación con Ricardo Gareca y destacó la influencia de su experiencia en los procesos mundialistas anteriores.

La era de Óscar Ibáñez al mando de la Selección Peruana ha comenzado oficialmente. En su primera conferencia de prensa como entrenador interino, el exguardameta compartió su visión sobre este nuevo desafío, recordó el aprendizaje adquirido junto a grandes entrenadores y reveló que recibió el respaldo de Ricardo Gareca, quien lo llamó apenas se oficializó su nombramiento.

Acompañado por Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Ibáñez respondió a las inquietudes de la prensa y dejó claro que su objetivo principal es devolverle la competitividad a un equipo que se encuentra en una situación delicada en la tabla de las Eliminatorias Sudamericanas.

El respaldo de Ricardo Gareca y otros entrenadores

Una de las revelaciones más llamativas de la conferencia fue el contacto que tuvo con Ricardo Gareca, técnico que lo integró a su comando técnico en el exitoso camino hacia los Mundiales de Rusia 2018 y Qatar 2022.

“Ricardo me llamó apenas se enteró de mi designación. Su apoyo significa mucho para mí, porque aprendí mucho a su lado durante los años que trabajamos juntos en la selección”, afirmó Ibáñez.

Pero no solo el ‘Tigre’ le mostró su respaldo. El flamante DT de Perú también agradeció a otros referentes del fútbol peruano que se comunicaron con él.

“Quiero aprovechar para agradecer a todo el comando técnico del profe Markarián, al ‘Chino’ Rivera, Franco Navarro, ‘Ñol’ Solano y muchos otros entrenadores del extranjero que me llamaron y se pusieron a disposición para lo que necesitemos”, expresó.

La experiencia en Eliminatorias, su gran carta de presentación

Más allá del reto que implica asumir la conducción de una selección golpeada en las Eliminatorias, Ibáñez explicó por qué se siente preparado para el cargo.

“La experiencia adquirida con Sergio Markarián en el camino a Brasil 2014 y con Ricardo Gareca en los procesos hacia Rusia 2018 y Qatar 2022 fue clave para mi desarrollo como entrenador. Sé cómo se trabaja en estas instancias y qué se necesita para competir al más alto nivel” , señaló.

Su conocimiento del grupo y de la dinámica del fútbol sudamericano son factores que jugarán a su favor en este proceso.

El reto inmediato: Bolivia y Venezuela

El primer gran desafío de Óscar Ibáñez será sumar puntos en los dos partidos de la fecha doble de Eliminatorias. Perú enfrentará a Bolivia el jueves 20 de marzo en Lima, en un duelo clave para salir del último lugar de la tabla. Cuatro días después, la ‘Blanquirroja’ visitará a Venezuela el 25 de marzo en Maturín, con la urgencia de conseguir una victoria que lo mantenga con vida en la carrera hacia el Mundial 2026.

Fecha 15: Perú vs. Bolivia

Día: Jueves 20 de marzo

Hora: 20:30 (hora peruana)

Estadio: Nacional de Lima

Fecha 16: Venezuela vs. Perú

Día: Martes 25 de marzo

Hora: 19:00 (hora peruana)

Estadio: Monumental de Maturín

El panorama de Perú en la tabla

Actualmente, la selección peruana ocupa la última posición de la tabla con siete puntos en doce partidos. La ‘Blanquirroja’ solo ha conseguido una victoria, cuatro empates y ha sufrido siete derrotas. Para aspirar al repechaje o a un cupo directo al Mundial, necesita cerrar las Eliminatorias con una racha casi perfecta.

Los partidos restantes de Perú en Eliminatorias

Tras los encuentros ante Bolivia y Venezuela, la selección peruana disputará cuatro partidos más en busca de una hazaña:

Fecha 17: Colombia vs. Perú (junio)

Fecha 18: Perú vs. Ecuador (junio)

Fecha 19: Uruguay vs. Perú (septiembre)

Fecha 20: Perú vs. Paraguay (septiembre)