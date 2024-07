David Vázquez, el talentoso delantero de 18 años de la selección sub-20 de Estados Unidos, dejó una marca indeleble en el Campeonato CONCACAF Sub-20 al anotar dos goles en menos de 4 minutros, lo que marca un emocionante partido contra Jamaica.

En un encuentro crucial, Vázquez demostró su habilidad y determinación al liderar el ataque de su equipo. Su capacidad para posicionarse estratégicamente y su precisión en el tiro fueron evidentes cuando marcó los dos goles que aseguraron la victoria para Estados Unidos.

Nacido el 22 de febrero de 2006, David Vázquez actualmente juega para el Philadelphia Union (USA). Su desarrollo en este club ha sido notable, y su actuación en el torneo sub-20 refleja su crecimiento y potencial futuro en el fútbol profesional.

David Vazquez earns the call up to the #U20MYNT squad ahead of the 2024 Concacaf U-20 Championship 🇺🇸#DOOP | @USYNT pic.twitter.com/SHXPtx9FVA

— Philadelphia Union (@PhilaUnion) July 12, 2024