La selección Colombia volverá a la acción en las Eliminatorias Sudamericanas el próximo 20 de marzo de 2025, cuando visite a Brasil en el Estadio Mané Garrincha de Brasilia a partir de las 7:45 p. m. (hora de Colombia).

Para este compromiso, la Conmebol designó como árbitro principal a Alexis Herrera, juez venezolano de amplia trayectoria, quien ha dirigido tanto a Colombia como a Brasil en competiciones previas.

🚨Rodrygo will wear the number 10 for Brazil against Colombia and Argentina! pic.twitter.com/XN37x2vfmq

— Brasil Football 🇧🇷 (@BrasilEdition) March 20, 2025