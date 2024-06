Julian Nagelsmann, de 36 años, se ha convertido en el pilar fundamental de la selección alemana en la Eurocopa 2024. Su influencia y estilo innovador han transformado el enfoque del equipo nacional, trayendo consigo una nueva era de esperanza y expectativa.

Trayectoria y logros

Nagelsmann inició su carrera como entrenador en el TSG Hoffenheim, donde se destacó por llevar al equipo a competiciones europeas por primera vez en su historia. Posteriormente, dirigió al RB Leipzig, llevándolos a las semifinales de la Liga de Campeones en 2020, y más tarde se unió al Bayern Múnich, donde ganó la Bundesliga en la temporada 2021-2022.

Innovación táctica

Conocido por su enfoque táctico moderno y flexible, Nagelsmann ha implementado un estilo de juego basado en la alta presión y la versatilidad posicional. Esto ha permitido a la selección alemana adaptarse rápidamente a diferentes situaciones de juego, potenciando tanto la defensa como el ataque.

Nagelsmann on the path to the final: "I think on paper the other bracket looks a bit easier. But there are teams in the other bracket that played better than some of the favourites" pic.twitter.com/LV30JmtcbX

Influencia en la selección alemana

Desde su llegada, Nagelsmann ha rejuvenecido al equipo, integrando jóvenes talentos y creando un ambiente de competencia saludable. Su capacidad para motivar y desarrollar jugadores ha sido crucial para revitalizar a Alemania, convirtiéndola en un contendiente serio en la Eurocopa 2024.

Con una combinación de experiencia y juventud, Nagelsmann ha sentado las bases para un futuro prometedor, devolviendo la ilusión a los aficionados alemanes. Su liderazgo no solo se refleja en los resultados, sino también en la cohesión y el espíritu renovado del equipo.

🚨🇩🇪 Nagelsmann on new deal with Germany: "That depends a bit on the offer. Generally speaking, I'm of course happy when the protagonists are satisfied with the coaching staff".

"It's not impossible, but it's not a given either. The focus is on the Euros", told ZDF. pic.twitter.com/3DX4FhY6kr

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 24, 2024