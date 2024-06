Max Verstappen no afloja En una jornada llena de emoción y sorpresas, el GP de Austria 2024 nos ha dejado con resultados destacados en la carrera sprint y la clasificación.

En un día sábado atípico, se corrieron dos competencias totalmente distintas. Una con vueltas reducidas y ritmo de carrera, y la otra fue la clasificación común de todos los fin de semanas que arma la grilla para el día domingo. Sin embargo, en ambas competencias el resultado fue el mismo, Max Verstappen fue el líder absoluto de cada una solo que con perseguidores diferentes. Ni los McLaren, ni los Mercedez o los Ferraris pueden hacerle sombra al gran momento del “Neerlandes Volador”.

Carrera Sprint

Max Verstappen y Lando Norris partieron desde la primera fila en el Sprint del GP de Austria, correspondiente a la undécima ronda de la temporada 2024 de Fórmula 1. La carrera corta comenzó sin incidentes, aunque hubo una intensa disputa entre compañeros de equipo por el segundo lugar: Norris y Piastri, seguidos por Russell y Sainz. Hamilton y Leclerc ocupaban el sexto y séptimo lugar, respectivamente, mientras que Checo Pérez, Magnussen y Stroll completaban los primeros diez puestos. Así transcurrieron las primeras dos vueltas de las 23 que tenía la competencia.

En la cuarta vuelta, Norris se convirtió en una seria amenaza para Verstappen, quien lideraba la carrera, pero era consciente de que el McLaren de Norris acechaba a su Red Bull. En la curva 3 del quinto giro, Lando superó a Max utilizando el DRS, pero rápidamente el neerlandés recuperó la posición. Piastri aprovechó la situación para adelantarse a su compañero de equipo, quedando en segundo lugar y relegando a Norris al tercer puesto, lo que benefició al tricampeón del mundo.

Verstappen vs Norris vs Piastri pic.twitter.com/7hhDgXtqEq — F1 TROLL (@f1trollofficial) June 29, 2024

En la vuelta 8, surgió una interesante lucha entre los Mercedes, que ocupaban el quinto y sexto lugar, con Russell por delante de Hamilton. Ambos buscaban alcanzar a Sainz. George finalmente adelantó al español, colocándose cuarto y dejando al Ferrari de Sainz entre los autos alemanes. Mientras tanto, Verstappen comenzaba a marcar una diferencia significativa de más de medio segundo sobre Piastri.

En las últimas 10 vueltas, desde el tercer lugar, Lando Norris era el más rápido en la pista, pero no hubo órdenes de equipo para que Piastri le cediera el paso y pudiera ir a la caza de Verstappen. De esta forma, Max Verstappen logró la victoria en el Sprint, la décima en quince carreras para el piloto de Red Bull. Oscar Piastri terminó segundo, seguido por Lando Norris. George Russell, Carlos Sainz, Lewis Hamilton, Charles Leclerc, Sergio Pérez, Kevin Magnussen y Lance Stroll completaron el top diez en el GP de Austria.

La carrera tuvo una vuelta menos debido a la presencia de fotógrafos mal ubicados en la primera vuelta de formación, lo que obligó a dar un giro adicional.

Clasificación

Después de la victoria de Verstappen en la carrera sprint, que le permitió consolidarse aún más en la cima de la tabla de conductores, se disputó la clasificación para determinar la pole position del domingo.

En la Q1, Carlos Sainz marcó el mejor tiempo, anticipando una intensa competencia con el Red Bull del campeón mundial, Max Verstappen. Los McLaren de Norris y Piastri también mostraron un gran rendimiento, confirmando su buen desempeño en la carrera sprint.

Durante la Q2, Verstappen demostró el verdadero potencial de su coche y registró el mejor tiempo, enviando un mensaje claro al resto de los pilotos: estaba decidido a obtener la pole position, algo que no lograba desde el Gran Premio de Emilia-Romaña.

En la última tanda de clasificación, con solo 10 autos en la pista, el dominio de Verstappen fue absoluto. Lando Norris consiguió el segundo mejor tiempo, mientras que Oscar Piastri obtuvo el tercer lugar en la Q3, aunque fue penalizado y partirá desde la séptima posición. George Russell, de Mercedes, encabezará la segunda fila de la parrilla.

Adicionalmente, Charles Leclerc y Lewis Hamilton continuaron con sus consistentes actuaciones, asegurando posiciones dentro del top 10. Checo Pérez, en el segundo Red Bull, también se mantuvo competitivo, ocupando un lugar destacado en la grilla. Los aficionados esperan una emocionante carrera el domingo, con Verstappen y los McLaren buscando llevarse la victoria en el Gran Premio de Austria.

MAX VERSTAPPEN STORMS TO POLE IN SPIELBERG 🇦🇹 A mighty performance from the Dutchman who was in a league of his own in qualifying 💪#F1 #AustrianGP pic.twitter.com/OSa8FqrkGb — Formula 1 (@F1) June 29, 2024

Estos resultados ponen a Red Bull en una posición fuerte para la carrera principal del domingo, con Verstappen liderando el camino. McLaren, sin Piastri, también buscará aprovechar su buen rendimiento en la clasificación para desafiar a Red Bull y Mercedes en la carrera principal.

Resultados completos de la Clasificación: