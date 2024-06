Hasta el 18 de junio de 2024, había un récord que no se había roto desde la Euro 2016. Se trata del título de ser el jugador más longevo en jugar un partido de Eurocopa.

El fútbol es un deporte que apasiona a millones en todo el mundo, y la Eurocopa es uno de sus torneos más prestigiosos. A lo largo de la historia, este campeonato ha sido testigo de grandes jugadores que han dejado su huella imborrable. Entre ellos, uno destacaba por su longevidad, el portero húngaro Gábor Király.

Pero el día de hoy ese título le fue arrebatado por un defensor. Hablamos de Képler Laverán Lima Ferreira, o como todo el mundo lo conoce, Pepe. Con 41 años y 113 días, el portugues ex defensor del Real Madrid, se ha convertido en el jugador más longevo en disputar un partido en Eurocopa. Este hito lo consiguió al ingresar como titular en el encuentro que habrió el camino de Portugal en la euro frente a República Checa.

Lo más sorprendente de este récord, es que hablamos de un jugador que se ha mantenido en la élite del fútbol durante toda su carrera. Ya que en este momento defiende los colores del Porto en Portugal, uno de los mejores equipos de su país.

🗓️41 years and 113 days

🇵🇹 Pepe sets the record as the oldest player to appear at a EURO 👏#EURO2024 pic.twitter.com/COBxSqbzDO

— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) June 18, 2024