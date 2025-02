La temporada 2024/2025 ha sido una auténtica pesadilla para el Real Madrid en el aspecto defensivo. Las lesiones han golpeado con fuerza al equipo de Carlo Ancelotti, quien, en estos momentos, solo cuenta con un central sano para afrontar una semana crucial en la que enfrentará a Leganés (miércoles 4), Atlético de Madrid (sábado 8) y Manchester City (martes 11).

Jacobo Ramon starts for Real Madrid tonight.

One of Real Madrid’s very own. 🤍 pic.twitter.com/XieGwHw3RE

— Madrid Zone (@theMadridZone) February 5, 2025