En el vibrante escenario del Mundial Femenino Sub-20 que se celebra en Colombia, la figura de Monique Ngo Ngock emerge con fuerza, consolidándose como una de las promesas más prometedoras del fútbol femenino. Con apenas 19 años, esta centrocampista defensiva de Camerún está demostrando por qué es considerada una estrella en ascenso en el fútbol mundial.

Monique Ngo Ngock, nacida el 17 de septiembre de 2004 en Yaoundé, Camerún, ha captado la atención de los aficionados y expertos por igual con su desempeño en el torneo. A pesar de su juventud, su experiencia en el campo ya es notable. Con 7 partidos internacionales a nivel senior y una participación en un partido a nivel juvenil, su presencia en el campo es siempre impactante, aunque todavía no ha registrado goles en su carrera internacional.

Bonjour Twitter.

Je suis Monique Ngock et cet après-midi, je me présente à vous.

Vos avis et conseils m'aideront 🙏🏿.@Badalfohmoh7 m'a dit que si je mets #TeamCameroon ou #twitter237, ce tweet aura de l'écho 😅.

Merci de me soutenir 🙏🏿 !#LaSueurEpargneLeSang pic.twitter.com/kv5Zq89HpU

— Monique Ngock (@monique_ngock) August 21, 2022