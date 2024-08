El Leicester City regresa a la Premier League con una nueva esperanza bajo la dirección de Steve Cooper, un entrenador que ya ha demostrado su capacidad para gestionar equipos en la élite del fútbol inglés. A sus 44 años, este galés, conocido por su habilidad para desarrollar jóvenes talentos, enfrenta el desafío de mantener al Leicester en la liga más competitiva del mundo. Con una carrera que incluye éxitos tanto a nivel juvenil como en clubes, Cooper llega al King Power Stadium con la misión de consolidar al equipo en la máxima categoría.

Steve Cooper, nacido en Pontypridd, Gales, comenzó su carrera en el mundo del fútbol como jugador en el Wrexham, aunque rápidamente encontró su verdadera vocación en los banquillos. Tras colgar las botas, Cooper se dedicó al desarrollo juvenil, trabajando en academias como las del Wrexham y Liverpool. Su habilidad para identificar y desarrollar talento joven le valió un puesto en la selección inglesa sub-17, con la cual logró la hazaña de ganar la Copa del Mundo en 2017, un hito que marcó el comienzo de su reputación como uno de los mejores formadores de jóvenes talentos del fútbol inglés.

Steve Cooper has been speaking with the media as #LEITOT gets closer 🎙️

Cooper comenzó su carrera como entrenador en clubes de mayor envergadura al asumir el cargo en el Swansea City, equipo con el que alcanzó los play-offs del Championship en dos ocasiones. Posteriormente, fue fichado por el Nottingham Forest, club con el que logró el ascenso a la Premier League en la temporada 2021-2022. Sin embargo, la permanencia en la élite se tornó complicada, y Cooper fue destituido en diciembre de 2023.

Ahora, Cooper enfrenta un nuevo reto en el Leicester City, un equipo recién ascendido a la Premier League tras un año en el Championship. Cooper es consciente del reto que supone mantener al Leicester en la Premier, y su enfoque pragmático se reflejará en un estilo de juego que priorice la solidez defensiva sin sacrificar la capacidad ofensiva, adaptando las tácticas a las fortalezas de su plantilla.

Entre las promesas que Cooper espera desarrollar en el Leicester se encuentran jóvenes talentos como Kasey McAteer y Stephy Mavididi, jugadores que podrían beneficiarse enormemente de su experiencia y enfoque en el desarrollo juvenil. Cooper, quien firmó un contrato hasta 2027, tiene la visión de transformar al Leicester en un equipo competitivo que no solo luche por la permanencia, sino que también aspire a consolidarse en la Premier League.

On being ready for the top-flight 📈

"It’s a very hard-working group and a very together group of players, which is natural after the success of last season. We want to keep that going while looking to balance and adapt to the Premier League." pic.twitter.com/iTMSLeDW7R

— Leicester City (@LCFC) August 16, 2024