La Selección Argentina afrontará la doble jornada de Eliminatorias sin Lionel Messi, quien quedó fuera de la convocatoria debido a molestias en el aductor. Ante esta baja sensible, Lionel Scaloni explicó su estrategia para rearmar el equipo de cara a los encuentros contra Uruguay y Brasil.

En la rueda de prensa previa al partido contra la Celeste, el técnico argentino reveló que la situación de Messi no lo tomó por sorpresa, ya que había estado en comunicación constante con él:

Lionel Scaloni: "Giuliano Simeone is a boy who helps any coach, he has a chance to play. He can play on the right or the left, and if he were a winger, he would have to defend as well. He will be a great help for our national team.” 🇦🇷 pic.twitter.com/hkZF3hZwO0

