La dura goleada 4-1 sufrida ante Argentina en el Estadio Monumental por las Eliminatorias Sudamericanas no solo dejó heridas deportivas en Brasil, sino también un vacío en el banquillo. Tras la destitución de Dorival Júnior, la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) trabaja intensamente para definir al nuevo entrenador de la Canarinha, y ya hay cuatro nombres de elite sobre la mesa.

Según el periodista brasileño André Rizek, de SporTV, los candidatos que hoy son evaluados con mayor seriedad por la CBF son: Jorge Jesús, Carlo Ancelotti, José Mourinho y Abel Ferreira. “Son los nombres favoritos y están siendo evaluados. Pude confirmar esto con una fuente muy confiable”, señaló Rizek durante una transmisión en vivo.

Aunque todavía no hay una decisión definitiva, Rizek explicó que Jorge Jesús es hoy el nombre que más consenso genera dentro de la dirigencia brasileña. El técnico portugués, que fue campeón de la Copa Libertadores con Flamengo en 2019, actualmente dirige al Al-Hilal de Arabia Saudita, donde acaba de romper récords al coronarse en la Saudi Pro League. Sin embargo, su salida antes del Mundial de Clubes a mitad de año parece poco probable.

“Jesús es el más plausible. Tiene contrato hasta mayo y ha dado señales de que le encantaría dirigir a la selección”, aseguró el periodista.

Carlo Ancelotti ha sido durante mucho tiempo el “sueño dorado” de la CBF. Sin embargo, el técnico italiano tiene contrato con el Real Madrid hasta junio de 2025, y ha reiterado públicamente su compromiso con el club español. “Tengo mucho cariño a la selección brasileña, pero tengo contrato con el Real Madrid. El contrato habla claro”, respondió recientemente cuando fue consultado sobre el tema.

Aun así, la dirigencia brasileña no lo descarta del todo y mantiene viva la esperanza de lograr su fichaje a largo plazo, incluso si eso implica esperar a que finalice su ciclo en el club merengue.

El caso de Abel Ferreira es distinto: es el más joven del grupo (46 años), pero también uno de los más exitosos del continente. El técnico portugués llevó al Palmeiras a ganar dos Copas Libertadores (2020 y 2021), una Recopa Sudamericana, y es ampliamente respetado en Brasil.

Ferreira, sin embargo, también está comprometido con el Verdao hasta la finalización del Mundial de Clubes, lo que dificultaría una incorporación inmediata.

