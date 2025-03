Ganar una Copa Libertadores es el sueño de cualquier futbolista sudamericano, pero conquistar también la UEFA Champions League es un privilegio reservado para unos pocos. Hasta la fecha, solo 15 jugadores han conseguido ambos títulos, y ninguno de ellos proviene de un país que no sea Brasil o Argentina.

Desde Juan Pablo Sorín, el primero en lograr la hazaña en 1996, hasta Marcelo, el último en sumarse a la selecta lista en 2023, estos futbolistas han dejado su huella tanto en el continente sudamericano como en el europeo.

🇦🇷🏅At 23 years old, Julián Álvarez became the first Argentine to win the CONMEBOL Libertadores, the World Cup, and the UEFA Champions League. Only four players had reached that mark: the Brazilians Dida, Roque Júnior, Cafú, and Ronaldinho. pic.twitter.com/UOATmwz77u

— Football Talk (@FootballTalkHQ) June 11, 2023