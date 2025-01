El Real Madrid tiene ante sí una gran oportunidad para recuperar la calma y alcanzar el liderato de LaLiga este domingo, cuando reciba en el Santiago Bernabéu a la UD Las Palmas. Este partido llega en un momento crucial, tras la goleada sufrida frente al Barcelona en la Supercopa de España y los silbidos hacia Carlo Ancelotti en el partido de Copa del Rey.

Sin Vinícius Junior, sancionado, y con varias bajas importantes como Modric, Camavinga y Militao, el Real Madrid confía en su poderío como local (24 puntos de 27 posibles en el Bernabéu) para mantener su fortaleza en LaLiga. Además, celebra el regreso de David Alaba, quien podría sumar minutos tras más de un año fuera por lesión.

El equipo contará con un once renovado:

Con Mbappé liderando el ataque y buscando consolidar su rol como referente, y Bellingham siendo clave en la generación de juego, los blancos necesitan un triunfo para aprovechar el traspié del Atlético de Madrid y colocarse en lo más alto de la tabla.

🚨 Real Madrid can go TOP of La Liga with a win tomorrow. pic.twitter.com/GOfzHoQy1c

La UD Las Palmas llega al Bernabéu con un objetivo claro: lograr su primera victoria en este estadio después de 35 intentos fallidos. Los canarios, que ya sorprendieron al Barcelona en Montjuic esta temporada, confían en repetir su actuación de la primera vuelta, cuando empataron 1-1 ante el Madrid en Gran Canaria.

El técnico Diego Martínez tendrá que lidiar con bajas sensibles, como la del joven mediocampista portugués Dário Essugo, y problemas en el lateral derecho, donde podrían improvisar con Javi Muñoz o Álex Suárez.

El once probable de Las Palmas incluye:

