Real Madrid: "El Balón de Oro deja de existir para nosotros" La decisión de Real Madrid de retirarse de la gala marca un antes y un después en la relación con el prestigioso galardón

La relación entre el Real Madrid y el Balón de Oro ha quedado marcada por la polémica. Tras recibir informes de que Vinicius Jr. no sería el elegido para el prestigioso galardón, el club tomó una postura contundente, anunciando su retiro total de la ceremonia en París. Este desenlace, que también significó la cancelación de una programación especial en Real Madrid TV, muestra el profundo descontento que reina en el club blanco, para quienes el Balón de Oro, en sus palabras, “deja de existir”.

Un cambio de planes inesperado

Las primeras señales de que Vinicius no recibiría el Balón de Oro comenzaron a llegar a la sede en Valdebebas la mañana antes de la gala. Pese a que las informaciones no eran oficiales, la posibilidad de que el brasileño no fuera el galardonado generó dudas en la cúpula del club. A medida que los rumores cobraban fuerza, la expedición blanca reconsideró su asistencia. Finalmente, Real Madrid tomó una decisión histórica al cancelar su presencia en el evento, una medida sin precedentes que refleja la magnitud del descontento.

La cancelación de una gran celebración en Madrid

En un despliegue sin precedentes, Real Madrid TV había organizado una transmisión especial de cinco horas para celebrar la supuesta coronación de Vinicius. Florentino Pérez, presidente del club, y un grupo de cincuenta personas tenían previsto viajar a París para acompañar al jugador. Nike, uno de los patrocinadores de Vinicius, había ideado una decoración especial para su tienda en la Gran Vía de Madrid en honor al joven delantero. Sin embargo, con la retirada del club de la gala, todos estos planes se han visto abruptamente cancelados, y el enfoque de la plantilla se centra ahora exclusivamente en las competiciones.

La consigna: mirar hacia adelante

El entrenador del equipo, Carlo Ancelotti, ha dejado claro que la prioridad ahora es mantener la concentración en la temporada. “El Balón de Oro no existe”, fue la frase que resonó en Valdebebas, dejando entrever la postura del club hacia el galardón. En este contexto, tras la reciente derrota ante el Barcelona, el equipo merengue enfrenta el desafío de sobreponerse rápidamente y concentrarse en el campeonato, con el firme objetivo de buscar títulos y mantener su prestigio en la competición.

La retirada del Real Madrid de la gala del Balón de Oro deja en evidencia la tensión creciente entre el club y la organización del premio. Esta decisión, cargada de simbolismo, podría cambiar la dinámica futura entre el equipo blanco y la entrega del galardón, marcando un momento de quiebre en la historia del fútbol y las relaciones entre el Real Madrid y uno de los premios más codiciados del deporte.