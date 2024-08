El Real Madrid enfrenta un nuevo contratiempo en el arranque de la temporada 2024/25. A tan solo 48 horas de su esperado debut en el Santiago Bernabéu contra el Real Valladolid, el joven talento Jude Bellingham ha sido diagnosticado con una lesión muscular que lo mantendrá alejado de los terrenos de juego durante aproximadamente un mes. Este revés llega en un momento crítico para el conjunto dirigido por Carlo Ancelotti, que ya cuenta con la baja de Eduardo Camavinga.

