El Real Madrid está de regreso en lo más alto de LaLiga tras un partido en el que Kylian Mbappé brilló como nunca desde su llegada al Santiago Bernabéu. La contundente victoria frente a Las Palmas (4-1), sumada a la derrota del Atlético de Madrid en Leganés, coloca a los blancos dos puntos por delante de los colchoneros y siete por encima del FC Barcelona.

El duelo en el Bernabéu comenzó de forma inesperada con un gol del portugués Fábio Silva a los 26 segundos, sin que el Real Madrid llegara a tocar el balón. Sin embargo, los dirigidos por Carlo Ancelotti respondieron con autoridad, liderados por un Mbappé inspirado. El francés anotó dos goles en la primera mitad, uno desde el punto de penalti tras una falta sobre Rodrygo Goes, y mandó dos balones al palo. Además, vio anulado un gol en una decisión polémica asistida por el VAR.

This Kylian Mbappé is our Kylian Mbappé. pic.twitter.com/k2tuY5rLKb

— TC (@totalcristiano) January 19, 2025