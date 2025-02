El Real Madrid homenajeará a Marcelo este sábado en el Santiago Bernabéu, en la previa del derbi madrileño contra el Atlético de Madrid. El brasileño, que anunció su retiro del fútbol profesional el jueves, recibirá el reconocimiento de la afición por su brillante trayectoria de 16 años en el club, donde se convirtió en el jugador con más títulos en la historia del equipo.

“Marcelo recibirá un homenaje en el derbi de este sábado en el Santiago Bernabéu. Nuestro estadio tendrá la oportunidad de despedir y reconocer al brasileño, que el jueves anunció su retirada como futbolista profesional”, anunció el club en un comunicado oficial.

Marcelo llegó al Real Madrid en 2007 con tan solo 18 años, como heredero de su compatriota Roberto Carlos. Durante sus 16 temporadas en el club, disputó 546 partidos y levantó un total de 25 títulos, incluyendo 5 Copas de Europa, 6 Ligas, 2 Copas del Rey y 5 Supercopas de España. Su habilidad, carisma y liderazgo lo convirtieron en uno de los grandes referentes del vestuario y una de las máximas leyendas del madridismo.

Con su retiro, Marcelo deja un legado imborrable en el fútbol. Su capacidad ofensiva, regates espectaculares y precisión en los centros marcaron una época en el Real Madrid. Es considerado por muchos como uno de los mejores laterales izquierdos en la historia del club y del fútbol mundial.

𝐓𝐇𝐈𝐑𝐓𝐘-𝐎𝐍𝐄 major trophies.

Legendary Marcelo is hanging up his boots after an incredible career🫡 pic.twitter.com/QRfeMs28QR

— B/R Football (@brfootball) February 6, 2025