River Plate vs Independiente: Posibles alineaciones y todo lo que debes saber sobre el encuentro por Liga Profesional Argentina

Este sábado, el Monumental será el escenario de una nueva edición del clásico más esperado del fútbol argentino, con River Plate recibiendo a Independiente en un enfrentamiento clave por la cuarta fecha del Torneo Apertura 2025. A partir de las 20.15, el Millonario buscará recuperarse de un arranque irregular y conseguir los tres puntos, mientras que el Rojo llega como líder absoluto de la Zona B, con puntaje ideal tras tres victorias consecutivas.

La actualidad de River Plate

El equipo de Marcelo Gallardo no ha comenzado el torneo con el pie derecho. Con solo cinco puntos en la clasificación, resultado de dos empates y una victoria, River se encuentra en la sexta posición de la zona. Tras un mercado de pases de alto perfil, el conjunto de Núñez aún no ha podido desplegar el juego que se espera de un plantel con tanta calidad, especialmente después del empate 1-1 contra San Lorenzo, donde se vio superado en gran parte del partido por el conjunto de Miguel Ángel Russo.

Aunque las críticas no han faltado, el entrenador no tiene previsto realizar cambios drásticos. El plan de Gallardo es seguir confiando en la base de jugadores que vienen siendo titulares, aunque con algunos ajustes tácticos. Un cambio casi confirmado es el retorno al esquema tradicional con cuatro defensores, dejando atrás la línea de tres que no funcionó ante el Ciclón. Germán Pezzella podría salir del once titular para que Rodrigo Aliendro ingrese en el mediocampo, junto a Enzo Pérez, para aportar más equilibrio al equipo.

El presente de Independiente

Por su parte, Independiente llega al Monumental con un ánimo completamente diferente. El equipo de Julio Vaccari lidera la zona con puntaje ideal, tras conseguir tres victorias en tres partidos, la última de ellas una sólida victoria 2-0 ante Gimnasia. Sin embargo, a pesar del buen rendimiento ofensivo, el Rojo mostró algunas falencias en la definición y en el posicionamiento defensivo, lo que deja abierta la posibilidad de que Vaccari ajuste algunos detalles en la formación.

El entrenador renovó su confianza en el mismo once que viene de triunfar, y se espera que Lucas “Pocho” Román, flamante incorporación proveniente de Barcelona, haga su debut en la lista de concentrados para el clásico. El exjugador de Ferro podría sumar minutos en lo que sería su primer clásico, aportando frescura al ataque de Independiente.

Formaciones probables

A continuación, las formaciones que ambos equipos presentarán en el Monumental:

River Plate:

Franco Armani; Gonzalo Montiel, Germán Pezzella o Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Giuliano Galoppo, Enzo Pérez, Rodrigo Aliendro; Manuel Lanzini; Sebastián Driussi y Miguel Ángel Borja.

Independiente:

Rodrigo Rey; Federico Vera, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdéz, Adrián Spörle; Felipe Loyola, Iván Marcone, Lautaro Millán; Luciano Cabral, Gabriel Ávalos y Diego Tarzia. DT: Julio Vaccari.

Datos del partido

Hora: 20.15

TV: ESPN Premium

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Estadio: Monumental

Historial entre River e Independiente

Ambos equipos se han enfrentado en 197 ocasiones, sumando partidos tanto en el amateurismo como en el profesionalismo. El historial favorece a River Plate, que ha ganado 83 partidos frente a los 58 de Independiente, con 56 empates en su haber. El Millonario lleva una ventaja de 25 victorias en el historial general, un dato que será tomado en cuenta por ambos equipos al momento de saltar al campo.

Con un clásico que promete emociones, River Plate e Independiente se juegan mucho más que tres puntos en esta cuarta fecha del Torneo Apertura. Ambos equipos, con realidades distintas, buscarán imponer su juego en el Monumental, donde la historia y la pasión del fútbol argentino se viven con intensidad.