El pasado 14 de junio comenzó la Eurocopa 2024, y Ucrania se presentó con un gesto que ya es historia del fútbol: sus jugadores saltaron al campo envueltos en la bandera nacional, reivindicando la unidad y la resistencia de su país. Sin embargo, Rumanía se encargó de recordarles que en el fútbol, sobre el césped no hay amigos.

Desde el primer momento, Ucrania tomó el control del juego, dominando el balón y presionando a una Rumanía que no parecía incómoda cediendo terreno. Los de Rebrov enfocaron su ataque por la izquierda, con Zinchenko y Mudryk liderando las incursiones, aunque sin lograr conectar eficazmente con Dovbyk, bien marcado por Dragusin. A pesar del dominio territorial, Ucrania no lograba generar peligro real, lo que permitió a Rumanía salir de su encierro y comenzar a inquietar a su rival.

La primera gran oportunidad de Rumanía llegó a la media hora de juego tras un error garrafal de Lunin, el arquero ucraniano y del Real Madrid. Presionado y con una mala coordinación en la salida de balón, su despeje defectuoso cayó a los pies de Man, quien asistió a Stanciu en la frontal del área. El delantero rumano no dudó y mandó un misil a la escuadra, anotando uno de los mejores goles de la Eurocopa hasta ahora.

Stanciu's goal against Ukraine, probably one of the most beautiful yet in the EURO 24

Romania leads 1-0

🇷🇴 pic.twitter.com/J13WoIvTlP

