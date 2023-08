Se retira uno de los jugadores sudamericanos más exitosos de la última década Histórico de su selección, a sus 37 años decidió colgar las botas, luego de casi dos décadas de carrera al máximo nivel

Anteaayer, no solo terminó la Liga Profesional de Argentina, sino también la carrera de uno de los jugadores más reconocidos del fútbol sudamericano de los últimos años. Habiendo jugado en grandes europeos y en cuatro mundiales de fútbol, decidió colgar lsa botas tras un último paso por el fútbol albiceleste.

Diego Godín se despidió siendo el jugador con más partidos en la historia de la selección uruguaya, con 161. Con la Celeste obtuvo la Copa América en 2011 (jugó seis) y disputó cuatro Copas del Mundo: Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022. Debutó el 26 de octubre de 2005 en un amistoso ante México y su último juego fue el 28 de noviembre de 2022, frente a Portugal, en el Mundial de Qatar. A nivel de clubes, debutó en 2003 defendiendo a Cerro y en 2006 se marchó a Nacional, donde estuvo solamente un año. Ahí dio el salto a Europa para jugar en Villarreal de España, en el que en tres temporadas disputó 116 partidos, con cuatro goles.

Ese año fichó por Atlético Madrid, la que sería su casa para siempre. Estuvo nueve años, en los que jugó 389 partidos, marcó 27 goles y obtuvo ocho títulos. Se fue como un ídolo y su siguiente destino fue Inter de Italia, que le abrió la puerta para seguir en Europa. Después defendió a Cagliari de Italia, Atlético Mineiro de Brasil y Vélez Sarsfield, donde disputó su último torneo profesional en Argentina, pero las lesiones no lo dejaron demostrar toda su calidad y, por lo tanto, a pesar de tener ofertas para retirarse en Nacional, decidió terminar su carrera.

“Querido fútbol, hoy termina una etapa en mi vida, una etapa que fue mi vida”, dijo Godín en un video difundido en las redes sociales. “Ahora toca volver a casa con los míos, algo que siempre quise. Desde el momento que me fui añoraba con volver para disfrutar de mi país y mi familia. Me entregué en cuerpo y alma en todos los equipos en los que estuve y, por supuesto, en la selección”, dijo Godín. “No hay orgullo y responsabilidad más grande que jugar y defender a tu país”, expresó.

El ahora ex defensor uruguayo decidió ejecutar su cláusula anticipada de salida (su contrato vencía en diciembre próximo) y se mostró muy agradecido no solo a Vélez Sarsfield, sino a todo el fútbol argentino. “Llegué a un fútbol campeón del mundo, un fútbol que está entre los mejores del mundo y con mucho agradecimiento. Vine de la mano del Cacique Medina (ex entrenador) a un gran club, con el sueño de jugar un Mundial, clasificar primero y luego jugarlo. Y acá me llevaron, por eso yo siempre voy a estar gradecido. Fue un gran sueño y la verdad que se portaron mejor imposible. Me voy con la tranquilidad de que siempre entregué todo y que siempre busqué correponderle a la gente del club, me voy con esa tranquilidad”.

Antes de despedirse, y dedicarle su carrera a su familia, padres, hermana y su mujer, compartió una importante revelación acerca de Edinson Cavani, otro uruguayo y ex compañero suyo que acaba de acordar con Boca Juniors y ayer fue presentado como flamante refuerzo: “Hablamos pero no de fútbol, fue hace un tiempito. Ya sabía que podía venir. Él me preguntó más por la vida familiar y le di un buen consejo que es lo que me pasó a mí. Así que le deseo lo mejor, que le vaya muy bien, mandarle un abrazo”.