“Si faltan 10 minutos, no meto a Messi; voy con Cristiano, el mejor de todos” El duelo que todo el futbol extrañará, la rivalidad más grande deportivamente hablando, y la opinión de dos leyendas del fútbol inglés

Durante más de una década, Cristiano Ronaldo y Lionel Messi protagonizaron un duelo espectacular, sin precedentes. El portugués estuvo en Real Madrid y el argentino fue leyenda del FC Barcelona. Hoy en día la situación es otra porque Cristiano está en Al Nassr y Messi acaba de firmar con Inter Miami de la MLS, por lo que esta historia está cerrada. Sin embargo, las comparaciones entre ambos persisten y recuerdan los grandes tiempos.

Gary Neville, ex defensor del Manchester United, y Jamie Carragher, jugador con 737 partidos oficiales defendiendo los colores del Liverpool desataron la polémica en Sky Sports de Gran Bretaña.

“Mi chofer me preguntó: si fueras entrenador, que no lo seré, y pudieras elegir a cualquier jugador de la historia en su pico más alto para que te gane un partido viniendo desde el banco con solo 10 minutos por jugarse y un solo cambio, ¿quién sería? Pensé, sería Cristiano Ronaldo. Absolutamente sería Cristiano Ronaldo”, planteó Neville.

“Miré sus estadísticas de goles y pensé que puede anotar con su pierna izquierda, su pierna mala, con la derecha, desde distancia, el mejor cazador del fútbol mundial, penales y si se mete en el área y tiras un centro, también anota de cabeza. Si uno piensa en impacto de un jugador y pensás en cuál, miren a estas estadísticas”, confesó Neville.

Luego Neville fue tajante: “Respondiendo la pregunta que me hizo un caballero esta mañana, creo que Cristiano es el mejor jugador de la historia”

Por su parte, Carragher, ex capitán del Liverpool respondió lo contrario: “Messi, como jugador, te lleva a un lugar donde realmente no puedes creer lo que estás viendo. Lo que hace Ronaldo son cosas que otros jugadores pueden hacer. Has visto a alguien más siendo muy bueno rematando de cabeza, has visto a alguien muy bueno corriendo, pateando tiros libres, todas esas cosas. Messi hace cosas que nunca hemos visto antes. Las asistencias, dirigir el partido desde su posición”