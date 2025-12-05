Sorteo del Mundial 2026: A qué hora es y dónde verlo en vivo El viernes 5 de diciembre de 2025, se define el camino de la Selección en EE.UU., México y Canadá. Acá horarios, TV y streaming para no perdértelo.

El sorteo del Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina y ya genera revuelo. El viernes 5 de diciembre, la FIFA arma los grupos para la edición más grande de la historia (48 equipos, 104 partidos en EE.UU., México y Canadá). La Selección Argentina, campeona vigente, será cabeza de serie en el Bombo 1, lo que la pone en posición fuerte. Si buscás “sorteo Mundial 2026 hora” o “dónde ver sorteo Mundial 2026”, acá te lo dejamos claro. Es el primer paso hacia la defensa del título en un torneo que promete ser épico.

La ceremonia dura unos 60 minutos y se hace en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, en Washington D.C. Conducida por Rio Ferdinand, contará con invitados como Shaquille O’Neal y Tom Brady. En 2022, el sorteo de Qatar tuvo 500 millones de espectadores; este podría romper récords con la expansión del torneo.

¿A qué hora es el sorteo del Mundial 2026?

La ceremonia arranca el viernes 5 de diciembre de 2025 a las 1:00 PM de República Dominicana.

Argentina: 14:00 hs.

14:00 hs. Bolivia y Venezuela : 13:00 hs.

y : 13:00 hs. Ecuador , Perú , Colombia y EE . UU. Este: 12:00 hs.

, , y EE UU. Este: 12:00 hs. México y EE.UU. Central : 11:00 hs.

y : 11:00 hs. EE.UU. Montaña : 10:00 hs.

: 10:00 hs. EE.UU. Pacífico: 09:00 hs.

Duración estimada: 60 minutos. Si sos de San Juan, ajustá tu reloj para no perdértelo en vivo.

Dónde ver el sorteo del Mundial 2026 en vivo

TV: D Sports (canales 610 SD y 1610 HD), Telefé (Canal 10 en Cablevisión/Telecentro/DirecTV).

D Sports (canales 610 SD y 1610 HD), Telefé (Canal 10 en Cablevisión/Telecentro/DirecTV). Streaming: D GO (con suscripción), TyC Sports Play (gratis para usuarios registrados).

En Argentina, la señal llega en HD. Si estás en el interior, chequeá tu cableoperador. En 2022, TyC Sports rompió récords de audiencia; este año, con Messi y Scaloni en foco, se espera más.

Mundial FIFA 2026.

Cómo funciona el sorteo del Mundial 2026

Con 48 equipos, se forman 12 grupos de 4. Los bombos se arman por ranking FIFA y geografía:

Bombo 1: Cabezas de serie (Argentina, Brasil, México, etc.).

Cabezas de serie (Argentina, Brasil, México, etc.). Bombo 2-4: Resto por potencia y confederación.

Cada selección sale de su bombo y se asigna a un grupo. Regla clave: máximo un equipo por confederación por grupo (excepto UEFA con 16). Argentina, como cabeza, evita a Brasil, Alemania y Francia en la fase de grupos. El sorteo usa bolas electrónicas para aleatoriedad.

Equipos clasificados al Mundial 2026

Hasta ahora, 16 confirmados (de UEFA y anfitriones). Argentina clasificó por ser campeona. La Conmebol define sus 6 plazas en marzo 2026. UEFA tiene 16 fijas. Total: 48 cupos (CONMEBOL 6 +1, UEFA 16, AFC 8 +1, CAF 9 +1, CONCACAF 6 +3, OFC 1 +1).

El impacto del sorteo en 2025

Con el torneo en junio-julio 2026, el sorteo acelera el hype. En Google Trends, “sorteo Mundial 2026” +300% esta semana. En San Juan, con pasión por el fútbol, el living se llena de mates y debates. No te lo pierdas; define el camino al bicampeonato.