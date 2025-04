Todos los títulos que ganó Kevin De Bruyne en el Manchester City Tras 10 años de gloria, el belga anunció su salida al finalizar la temporada y se prepara para un nuevo desafío fuera de Inglaterra

04/04/2025 · 09:26 AM

Una despedida histórica

Manchester City perderá a una de sus grandes leyendas. Kevin De Bruyne, el cerebro del equipo en la última década, anunció que dejará el club al finalizar la temporada 2024/25. A través de un emotivo comunicado en sus redes sociales, el mediocampista belga confirmó que estos serán sus últimos meses vistiendo la camiseta del conjunto ‘citizen’.

Su salida pone fin a una de las etapas más brillantes en la historia reciente del club, donde conquistó 18 títulos y se consolidó como el mejor asistente en la historia de la Premier League.

Un legado imborrable

De Bruyne llegó al Manchester City en 2015, en un traspaso cercano a los 60 millones de euros desde el Wolfsburgo. A pesar de un paso fugaz y sin éxito por el Chelsea, su evolución en el fútbol alemán lo llevó a convertirse en una de las máximas figuras de la liga inglesa.

En sus 10 años en el club, disputó 382 partidos, marcó 102 goles y repartió 170 asistencias, siendo fundamental en la era más dorada del equipo dirigido por Pep Guardiola. Entre sus títulos más destacados, se encuentran:

6 títulos de Premier League

5 Copas de la Liga

2 FA Cup

1 Champions League

2 Community Shields

Además, fue reconocido en múltiples ocasiones en los equipos ideales de la Premier League, la UEFA y FIFPro, además de ser elegido dos veces como el mejor jugador del año en Inglaterra.

El Manchester City se despedirá de Kevin De Bruyne este verano cuando termine su contrato. Kevin pone fin a un brillante período de 10 años en el Club 🩵 pic.twitter.com/6HBn5WqYzE — Manchester City (@ManCityES) April 4, 2025

El mensaje de De Bruyne

El mediocampista belga dejó un sentido mensaje a los aficionados del City, en el que agradeció todo lo que vivió en estos 10 años.

“El fútbol me llevó a esta ciudad, a este club y a su gente. Me lo dieron todo y no tuve más remedio que devolverlo. Y adivinen qué… ¡lo ganamos todo! Sabía que este día llegaría y quiero que lo sepan por mí antes que nadie. Estos serán mis últimos meses en el Manchester City.”

También destacó la importancia del club en su vida y en la de su familia: “Manchester siempre estará en nuestros corazones. Este siempre será nuestro hogar”.

¿Qué le depara el futuro?

Con su salida confirmada, el futuro de De Bruyne sigue siendo una incógnita. Aunque se ha especulado con una posible llegada a la liga de Arabia Saudita, recientemente surgió la posibilidad de que se sume al ambicioso proyecto del Neom SC, equipo que actualmente compite en la segunda división saudí y que ascenderá a la Primera División el próximo año.

Por ahora, el belga tiene la mente puesta en cerrar su ciclo en el City de la mejor manera, con el objetivo de seguir compitiendo por los títulos en la Premier League y la Champions League.

Un adiós con sabor a leyenda

La salida de Kevin De Bruyne marcará un antes y un después en el Manchester City. No solo por su innegable calidad futbolística, sino también por el impacto que tuvo en la transformación del club en una potencia europea.

El Etihad Stadium se prepara para despedir a uno de los jugadores más importantes de su historia. Un arquitecto del juego, un líder silencioso y un referente que dejó una huella imborrable en el fútbol inglés.