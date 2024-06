Ucrania y Bélgica jugarán en el Mercedes-Benz Stadium de Stuttgart, por la tercera jornada del Grupo E de la Eurocopa 2024. El partido será este miércoles a las 12 horas y definirá, junto al encuentro de Eslovaquia y Rumania, los clasificados a octavos de final, ya que los cuatro equipos tienen 3 puntos cada uno.

Ucrania decepcionó en el debut tras caer por paliza, 0-3, con Rumania en el Allianz Arena de Múnich. Pudieron reponerse y derrotaron 2-1 a Eslovaquia en el Merkur Spiel-Arena y llegan con las chances intactas de clasificar a los octavos de final.

Bélgica, una de las favoritas a quedarse con el trofeo, también comenzó con un traspié su participación en la cita continental. El equipo de Domenico Tedesco cayó por 1-0 ante Eslovaquia en su presentación; pero pudo sacar adelante el segundo partido y le ganó a Rumania 2-0.

