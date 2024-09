El esperado inicio de la UEFA Nations League 2024/25 está a la vuelta de la esquina, con la primera jornada prometiendo una serie de emocionantes enfrentamientos que marcarán el comienzo de una nueva edición del torneo. La competición arranca el 5 de septiembre con un menú cargado de enfrentamientos estelares, que incluyen el debut del campeón defensor España contra Serbia.

¿Dónde ver UEFA Nations League 2024/25? La competencia europea se podrá disfrutar desde la señal de Disney+

El formato de la competición para la jornada inaugural de la League A presenta una serie de partidos cruciales que podrían definir el rumbo de los equipos en esta etapa. En el primer día de acción, cuatro encuentros se disputarán simultáneamente a las 14:45 horas (hora en Dominicana), ofreciendo una jornada llena de intensidad y expectativa para los aficionados al fútbol.

