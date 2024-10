Video: Fanático destruye su televisor al enterarse que Vinicuis NO ganó el Balón de oro La decisión de dejar a Vinicius Jr. fuera del premio Balón de Oro provocó una reacción inesperada en un aficionado brasileño, que no dudó en expresar su furia de manera explosiva. El hincha, en un arrebato de frustración, rompió su televisor en plena transmisión del evento.

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La gala del Balón de Oro, uno de los eventos más esperados del año futbolístico, se convirtió en una escena de desencanto y enojo para un aficionado brasileño que no dudó en demostrar su enfado al ver que su ídolo, Vinicius Jr., no recibió el prestigioso galardón. La premiación, celebrada en París, finalmente otorgó el Balón de Oro a Rodri Hernández, lo que generó opiniones divididas en el mundo del fútbol. Sin embargo, para este seguidor en Brasil, la decisión fue una injusticia que no pudo soportar, y su furiosa reacción quedó grabada en un video que rápidamente se viralizó en redes sociales.

La furia del hincha: ¿Un acto de pasión o descontrol?

Según los reportes de testigos que compartieron la grabación en redes, el hincha seguía la transmisión del evento en su hogar, rodeado de amigos, esperando ver a Vinicius Jr. ser reconocido tras una temporada sobresaliente. Cuando se anunció que el Balón de Oro no recaía en el jugador brasileño sino en el mediocampista español del Manchester City, Rodri, la decepción fue inmediata. En un acto de furia, el hincha lanzó un objeto contundente contra su televisor, causando su destrucción en cuestión de segundos.

– برازيلي يحطم التلفزيون بعد اعلان عدم فوز فينيسيوس جونيور بجائزة الكرة الذهبية .#ViniJr pic.twitter.com/4nXPb4J5bG — 🇧🇷 ViVA SPORT 🇧🇷 (@ViVA__SPORT) October 29, 2024

El video, que fue publicado en diversas plataformas, muestra al aficionado gritando enfurecido mientras lamenta lo que considera una “injusticia” hacia Vinicius. La reacción del hincha, que no podía comprender cómo Vinicius quedó relegado en la votación, refleja un sentimiento compartido por una gran parte de la afición brasileña, que esperaba ver a su jugador recibir uno de los mayores honores en el fútbol mundial.

¿Por qué tanto apoyo a Vinicius Jr.?

El impacto que Vinicius Jr. ha tenido en el Real Madrid y en la selección de Brasil es innegable. A sus 23 años, el delantero se ha convertido en una pieza clave tanto en su club como en su selección, destacándose por su velocidad, habilidad con el balón y capacidad para cambiar el rumbo de los partidos. Durante la última temporada, el brasileño fue fundamental en múltiples competiciones, registrando goles decisivos y siendo un referente en cada enfrentamiento importante.

Los seguidores de Vinicius consideran que su desempeño es digno de un reconocimiento tan grande como el Balón de Oro, y la decisión de otorgárselo a otro jugador generó reacciones adversas entre sus fanáticos. En redes sociales, la etiqueta #JusticeForVini se hizo tendencia, reflejando el descontento y la frustración de los aficionados brasileños.