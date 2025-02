El futuro de Vinícius Jr. en el Real Madrid es una de las grandes incógnitas del mercado. En las últimas semanas, el club blanco inició las negociaciones para renovar su contrato, pero la primera oferta fue rechazada por el jugador y su entorno. La principal razón es la exigencia de un aumento salarial significativo, algo que el club aún está evaluando.

Actualmente, Vinícius gana alrededor de 15 millones de euros netos por temporada, siendo uno de los mejores pagados del plantel junto a Kylian Mbappé. Sin embargo, su rendimiento en los últimos años y su papel como líder del equipo hacen que su entorno busque una mejora en su contrato, algo que el Madrid está dispuesto a discutir, pero sin romper su estructura salarial.

Mientras el Real Madrid negocia, en Arabia Saudita Al Ahli ha irrumpido con una oferta récord de 350 millones de euros para hacerse con los servicios del brasileño en el próximo mercado de verano europeo. En caso de aceptar, Vinícius se convertiría en el fichaje más caro de la historia del fútbol, superando los 222 millones que el París Saint-Germain pagó por Neymar en 2017.

El fútbol saudí ha sido una de las grandes revoluciones del mercado en los últimos años, atrayendo a figuras como Cristiano Ronaldo, Neymar y Benzema con contratos millonarios. El interés en Vinícius responde a la estrategia de la liga árabe de seguir sumando estrellas jóvenes y consolidar su liga como una de las más competitivas fuera de Europa.

El Real Madrid considera a Vinícius pieza clave para su proyecto a largo plazo, por lo que no contempla su salida. Florentino Pérez y la directiva madridista buscan renovar su contrato y blindarlo con una cláusula aún mayor, similar a la de Mbappé. Sin embargo, la irrupción de Al Ahli podría generar una presión extra en las negociaciones.

🚨 Vinicius Jr is in talks with Real Madrid to extend his contract at the club.

Terms and numbers have already been spoken about but an agreement is not close.

(Source: @Relevo) pic.twitter.com/8e1NJnQOII

— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) February 8, 2025