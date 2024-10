Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este miércoles 23 de octubre, a las 16:00 (hora local en República Dominicana), se vivirá un duelo decisivo entre las selecciones de Zambia y Japón en el Estadio Olímpico Félix Sánchez, como parte de la tercera y última jornada del Grupo D de la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA 2024.

Japón llega a este encuentro con buenas perspectivas tras su actuación en los partidos anteriores. En su debut, igualó 1-1 frente a Polonia, y posteriormente logró una contundente victoria por 3-1 sobre Brasil, lo que la colocó en la segunda posición del grupo con 4 puntos. Aunque comparte la misma cantidad de puntos que Polonia, las europeas mantienen el liderazgo del grupo gracias a una mejor diferencia de goles. Para asegurar su clasificación a la siguiente fase, las niponas dependen de este resultado, ya que una victoria les garantizaría un lugar en los cuartos de final, y un empate también podría ser suficiente, dependiendo del otro resultado del grupo.

16 teams, one trophy. 🏆

The #U17WWC kicks off in Dominican Republic today! 🤩 pic.twitter.com/36g6G90r8c

— FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) October 16, 2024