El PGA Tour aplasta a LIV Golf en el Showdown y deja a los fanáticos dormidos

El dúo del PGA Tour ganó la sesión de seis hoyos y cuatro bolas en solo cuatro hoyos. Se llevaron el segundo punto después de ganar Alternate Shot. Eso dejó seis hoyos de match play, en los que Scheffler ayudó a asegurar la victoria del equipo contra Koepka.

Estos jugadores están en diferentes torneos debido al estado de fractura del juego, y este fue un intento de despertar el interés de los fanáticos por el golf. La reacción en las redes sociales muestra que no funcionó.

@SayWhat_44 se puso manos a la obra desde el principio. “ Las primeras impresiones sobre [The Showdown] … es un festival aburrido. TBS todavía no ha descubierto cómo hacer que esto sea entretenido. Dios mío, hagan algo nuevo… Experimenten… esto es brutal”. @heyjudeworld criticó a la transmisión por hablar por encima de los jugadores. “ ¿Qué demonios, TNT ? Tienes a los jugadores con micrófonos, viajando juntos en el carrito, hablando entre ellos, y tienes a los locutores hablando sin parar. Dispónganse y dejen que los jugadores hablen”. Frankie Borrelli, de Barstool Sports, dijo : “El enfrentamiento es difícil de ver en este momento”. El campeón de la Copa Stanley, Mike Commodore, intervino y dijo: “Bubba Watson es un gran golfista, pero tiene la personalidad de un poste de cerca. ¿Dónde está Colt Knost? ¿Está ocupado o algo así?”. Puede que el producto en pantalla no haya impresionado a los fans, pero sí generó algunos momentos virales. ¿Qué significa para el futuro del golf hecho para la televisión?

El Showdown prepara el escenario para TGL

The Showdown no será el último evento de golf que los aficionados escucharán en televisión. El PGA Tour creó TGL en colaboración con la empresa de McIlroy y Tiger Woods, TMRW. Si bien será un estilo muy diferente de The Showdown, ya que se jugará en interiores, las bromas siguen siendo la parte más importante. Después del evento del martes, hay trabajo por hacer.

DeChambeau y Koepka estaban en un carrito, mientras que McIlroy y Scheffler estaban en otro. Estas cámaras del carrito captaron dos conversaciones interesantes, una entre los chicos del PGA Tour sobre la creatina y otra entre los chicos del LIV sobre su polémica relación en el pasado. Pero los aficionados querían que los jugadores se burlaran entre ellos como lo hacen en el campo de golf, y eso no sucedió.

@ColtKnost de CBS y Golf.com publicó lo que todos los fanáticos estaban pensando : “¡Que alguien diga algo basura! ¡Aflojen un poco esta cosa!”

La lección clave que hay que aprender es que tener a los mejores jugadores del mundo no significa que la televisión sea la más interesante. Tal vez la liga virtual de Tiger rompa ese molde.

TGL comienza el 7 de enero y debería incluir más bromas entre los jugadores para mantener el interés de la gente. The Showdown otorgó a Scheffler y McIlroy 10 millones de dólares en criptomonedas, pero los fanáticos esperaban un mejor producto para ver el martes.