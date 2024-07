¿Qué jugadores de PGA Tour y LIV Golf participan en los Juegos Olímpicos? La integración del golf en los Juegos Olímpicos trae nuevos desafíos y oportunidades.

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El golf, que regresó a los Juegos Olímpicos en 2016, está listo para ser nuevamente un foco de atención en París 2024. La inclusión de jugadores del PGA Tour y LIV Golf ha generado expectación y controversia. Mientras algunas estrellas de LIV, como Jon Rahm, competirán en los Juegos, otros jugadores destacados se quedarán fuera. Aquí exploramos las clasificaciones, los desafíos y las reacciones de los golfistas ante esta situación única.

Rivalidad Olímpica: Jugadores del PGA Tour y LIV Golf en París 2024

Clasificación Olímpica y el Impacto del OWGR

La Federación Internacional de Golf (IGF) ha definido el cuadro de 60 jugadores para las competiciones masculinas y femeninas de golf en París. Utilizando los puntos del Ranking Mundial Oficial de Golf (OWGR), que se acumulan durante dos años, la IGF ha seleccionado a los mejores golfistas del mundo. Sin embargo, los jugadores de LIV Golf enfrentan una desventaja significativa debido a la falta de puntos OWGR en sus torneos, lo que complica su clasificación.

A pesar de estos obstáculos, algunos golfistas de LIV han logrado asegurar su lugar en los Juegos Olímpicos. Jon Rahm, junto a su compatriota David Puig, representará a España. Chile contará con Joaquín Niemann y Mito Pereira, mientras que México estará representado por Abraham Ancer y Carlos Ortiz. Polonia también tendrá un representante de LIV en Adrián Meronk. Estos jugadores han destacado en sus respectivos países, incluso sin la acumulación de puntos OWGR en los eventos de LIV.

Grandes Ausentes y la Controversia en el PGA Tour

Entre los jugadores notables que no participarán en los Juegos Olímpicos se encuentra el estadounidense Bryson DeChambeau, una figura destacada de LIV que ganó el US Open 2024. Aunque su victoria lo llevó al top 10 del OWGR, fue superado por otros cuatro jugadores del PGA Tour: Collin Morikawa, Scottie Scheffler, Wyndham Clark y Xander Schauffele. Otros jugadores como Brooks Koepka y Tyrell Hatton decidieron no ser considerados para la selección, aunque no habrían sido elegidos de todos modos.

Reacciones de los Jugadores de LIV

La exclusión de algunos jugadores de LIV ha generado diversas reacciones. Bryson DeChambeau expresó su frustración en el programa The Pat McAfee Show de ESPN, donde comentó: “¿Me siento frustrado, decepcionado? Seguro que se podría decir eso. Pero tomé las decisiones que tomé y eso tiene consecuencias y lo respeto”. DeChambeau también manifestó su esperanza de que el mundo del golf pueda unirse en el futuro.

Por otro lado, Jon Rahm mostró su entusiasmo por participar en los Juegos Olímpicos por primera vez. En una entrevista con Paul Higham de Golf Monthly, Rahm describió su emoción: “Es básicamente un sueño hecho realidad. Es un sueño que se convirtió en una posibilidad hace tan solo ocho años para la mayoría de nosotros, así que es bastante especial… Poder añadir un medallero a la cuenta de tu país es algo especial”.

El Futuro del Golf Olímpico

La integración del golf en los Juegos Olímpicos ha reavivado debates sobre la estructura y las clasificaciones del deporte. Los Juegos de París 2024 serán un escenario donde se medirán tanto las habilidades como las decisiones estratégicas de los jugadores del PGA Tour y LIV Golf. Con la presencia de figuras destacadas y la ausencia de otras, la competencia promete ser emocionante y llena de sorpresas.

París 2024 no solo marcará otro capítulo en la historia del golf olímpico, sino que también pondrá a prueba la capacidad de los jugadores para adaptarse a un panorama cambiante. Con estrellas de ambos circuitos participando, los Juegos Olímpicos ofrecerán una oportunidad única para ver a algunos de los mejores golfistas del mundo en acción, enfrentando desafíos y buscando la gloria olímpica. La rivalidad entre el PGA Tour y LIV Golf continúa, pero en el espíritu olímpico, el objetivo final es unir al mundo a través del deporte.