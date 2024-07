Cristian Pinales avanza en París 2024 con una victoria unánime El boxeador dominicano Cristian Pinales venció al tailandés Weerapon Jongjoho en los 16avos de final en la categoría de 80 kg del Boxeo Olímpico, asegurando su lugar entre los mejores 16 competidores del torneo.

Cristian Pinales, oriundo de La Romana, República Dominicana, continúa haciendo historia en el boxeo olímpico. En una impresionante demostración de habilidad y determinación, Pinales venció por decisión unánime (5-0) al tailandés Weerapon Jongjoho en los 16avos de final en los Juegos Olímpicos de París 2024. Este triunfo no solo lo coloca en la siguiente ronda del torneo, sino que también reafirma su posición como uno de los boxeadores más prometedores de la competición.

El Camino Hacia la Gloria

Llegar a París 2024 no fue un camino fácil para Cristian Pinales. El boxeador dominicano ha enfrentado numerosos desafíos y ha superado obstáculos significativos para llegar a este punto. “Tuve que vencer muchos obstáculos, pero ya estoy aquí y esta gran oportunidad que me ha dado la vida no la voy a desaprovechar”, declaró Pinales antes de su combate.

Pinales ha estado entrenando arduamente en París, asegurando que se encuentra en condiciones óptimas para competir. Su preparación rigurosa y su mentalidad de guerrero se reflejaron en su actuación contra Jongjoho, donde mostró una técnica impecable y una estrategia bien ejecutada.

Un Histórico Primer Combate

El combate contra Weerapon Jongjoho fue una demostración de la habilidad y determinación de Pinales. Desde el primer asalto, el dominicano se mostró dominante, controlando el ritmo de la pelea y conectando golpes precisos que le valieron la decisión unánime de los jueces. La victoria por 5-0 refleja su superioridad en el ring y su capacidad para manejar la presión en escenarios de alta competencia.

Una Trayectoria de Éxito

Cristian Pinales no es ajeno al éxito. Es medallista de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 2023 en San Salvador, El Salvador, y también ganó la presea dorada en los Juegos Bolivarianos de Valledupar, Colombia, en 2022. Su victoria más notable antes de París 2024 fue contra el cubano Arlen López, doble medallista de oro olímpico en Río 2016 y Tokio 2021.

El camino hacia los Juegos Olímpicos de París 2024 se consolidó en el Mundial de Tailandia, donde Pinales venció a cinco rivales por decisión unánime, asegurando su lugar en el evento deportivo más prestigioso del mundo. Su dedicación y habilidad lo han convertido en un competidor formidable, listo para enfrentar cualquier desafío.

La Misión en París

Para Cristian Pinales, París 2024 es más que una competición; es la oportunidad de su vida. “Aquí no hay rivales pequeños, quienes estamos en estos juegos nos ganamos ese derecho”, afirmó Pinales, subrayando la importancia de cada combate y su compromiso de dar lo mejor de sí en cada oportunidad.

Con su victoria en los 16avos de final, Pinales avanza al grupo de los 16 mejores boxeadores en la categoría de 80 kg. Su próximo desafío será crucial, y el boxeador dominicano está más que preparado para enfrentarlo con la misma determinación y habilidad que lo han llevado hasta aquí.

Cristian Pinales ha demostrado una vez más que es una fuerza a tener en cuenta en el boxeo olímpico. Su victoria sobre Weerapon Jongjoho es un testimonio de su talento y preparación, y los seguidores del boxeo dominicano y mundial estarán atentos a su próximo combate. París 2024 representa una etapa crucial en su carrera, y Pinales está decidido a aprovechar al máximo esta oportunidad, buscando llevar el orgullo dominicano a lo más alto del podio olímpico.