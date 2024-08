En el competitivo mundo del atletismo, detrás de cada gran atleta, hay un entrenador que juega un papel crucial en su éxito. Para la campeona mundial de los 400 metros, Marileidy Paulino, ese entrenador es el cubano Yaseen Pérez. A través de una trayectoria llena de desafíos y logros.

Los Inicios en Cuba: Un Camino No Convencional

Yaseen Pérez nació y creció en el Cerro, un barrio de La Habana, Cuba, cercano al famoso Estadio Latinoamericano. A pesar de su pasión por el atletismo, su carrera como deportista y entrenador en Cuba fue breve y llena de obstáculos. Tras ser dado de baja de la EIDE, la escuela de deportes cubana, Pérez tuvo una breve carrera como guía de Adrián Iznaga, pero fue en el exilio donde su verdadera vocación como entrenador comenzó a florecer.

En 2012, después de los Juegos Paralímpicos de Londres, Pérez decidió dejar Cuba y buscar nuevas oportunidades en República Dominicana. Este cambio marcó el comienzo de una nueva etapa en su vida, una en la que sus habilidades como entrenador empezarían a ser reconocidas.

Llegada a República Dominicana: Un Nuevo Comienzo

Gracias a su amigo Raúl Terry, Pérez comenzó a trabajar con jóvenes atletas discapacitados en la frontera dominico-haitiana. Este trabajo, aunque humilde, le proporcionó la formación y experiencia que necesitaba para seguir adelante. Su primer atleta convencional fue Yon Manuel Soriano, seguido por Jean Carlos Martínez, quien rompería los récords nacionales de 100 y 200 metros, vigentes durante 35 años.

Fue en este contexto que en 2016, Yaseen Pérez conoció a Marileidy Paulino, una joven atleta con un gran potencial. Desde ese momento, su relación se convirtió en una sociedad que cambiaría la historia del atletismo dominicano.

La Estrategia con Paulino: De Promesa a Campeona Mundial

Cuando Pérez comenzó a entrenar a Paulino, la joven dominicana competía en los 100 y 200 metros. Sin embargo, fue en 2019 cuando ambos empezaron a visualizar su futuro en los 400 metros, una disciplina que requería de una combinación única de velocidad, resistencia y estrategia.

El año 2020 fue particularmente difícil debido a la pandemia, pero Pérez y Paulino no se rindieron. Entrenaban en azoteas y parques, a menudo evadiendo la vigilancia policial para mantener su régimen de entrenamiento. Fue durante este período que Paulino comenzó a mostrar su verdadero potencial en los 400 metros, lo que culminó en su clasificación para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, donde ganó dos medallas de plata.

Un Entrenador Cubano-Dominicano: Superando Barreras

Uno de los mayores desafíos que enfrentaba Yaseen Pérez era su nacionalidad cubana, que limitaba su capacidad para acompañar a Paulino en competencias internacionales. Sin embargo, en 2024, Pérez obtuvo la ciudadanía dominicana, lo que le permitió estar presente en cada uno de los eventos clave de Paulino, brindándole el apoyo y la orientación que necesitaba para triunfar.

Esta nueva etapa en su vida no solo mejoró la dinámica de trabajo con Paulino, sino que también le permitió expandir su influencia en el equipo nacional de atletismo de República Dominicana, entrenando a otros atletas que buscan dejar su huella en los Juegos Olímpicos de París 2024.

El Impacto en la Carrera de Marileidy Paulino

El éxito de Marileidy Paulino no es solo un testimonio de su talento y dedicación, sino también del trabajo incansable de Yaseen Pérez. Bajo su tutela, Paulino no solo se ha convertido en una campeona mundial y multimedallista olímpica, sino que también ha demostrado ser una atleta disciplinada y ambiciosa, dispuesta a darlo todo por su país.

Pérez, por su parte, ha demostrado ser un entrenador excepcional, capaz de guiar a sus atletas a través de los desafíos más grandes, tanto dentro como fuera de la pista. Su enfoque en la preparación física y psicológica, su atención al detalle en la estrategia de carrera, y su capacidad para motivar a sus atletas han sido clave para el éxito de Paulino y el equipo dominicano.

Una Sociedad para la Historia

La historia de Yaseen Pérez y Marileidy Paulino es una prueba de que el talento y la determinación pueden superar cualquier obstáculo. Desde sus humildes comienzos en Cuba hasta convertirse en un ciudadano dominicano y uno de los entrenadores más respetados del mundo, Pérez ha demostrado que con trabajo duro y dedicación, es posible alcanzar la cima del mundo.

Juntos, Yaseen Pérez y Marileidy Paulino han escrito un capítulo dorado en la historia del atletismo dominicano, y su legado perdurará por generaciones.