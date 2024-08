El lunes 5 de agosto de 2024 marcó una fecha histórica para el deporte dominicano. Victoria Garza, una clavadista talentosa que ha abrazado la bandera de la República Dominicana, se presentó en la preliminar de clavados en plataforma de 10 metros en los Juegos Olímpicos de París 2024. Este evento no solo representó una prueba de habilidades atléticas, sino también un símbolo de perseverancia y determinación.

La preliminar se llevó a cabo en el prestigioso Centro Acuático de París, una de las instalaciones más modernas y renombradas de estos Juegos Olímpicos. La competencia comenzó a las 4:00 AM, hora de la República Dominicana, un horario que no disuadió a los apasionados fanáticos dominicanos de madrugar para apoyar a su representante.

Los aficionados pudieron seguir la actuación de Victoria Garza en vivo a través de Claro Sports, que transmitió la competencia en directo. La cobertura olímpica estuvo disponible para el público dominicano a través de Antena 7 y Canal 21, así como en Claro TV y Claro Sports en YouTube, permitiendo a los espectadores disfrutar de cada detalle en alta definición.

El camino hacia París 2024

Victoria Garza, originaria de Saltillo, México, tomó la audaz decisión de naturalizarse dominicana para representar a la República Dominicana en clavados, impulsada por la falta de apoyo que encontró en su país natal. Con una destacada trayectoria que incluye dos medallas de oro en el CCCAN 2024 en Monterrey, llegó a París con grandes expectativas y la esperanza de dejar una marca en estos Juegos Olímpicos.

Desde los 12 años, Victoria ha sido guiada por su entrenador Rolando Prieto, quien ha jugado un papel crucial en su desarrollo deportivo. Junto a su psicólogo, Luis Rojas, ha trabajado intensamente en su preparación mental para manejar la presión de la competencia.

La competencia

La jornada del 5 de agosto fue intensa. Victoria, con una mezcla de nervios y determinación, se enfrentó a una competencia feroz. Las preliminares de la plataforma de 10 metros femenino fueron un espectáculo de talento y precisión, donde cada clavadista mostró lo mejor de sí misma.

A pesar de su ardua preparación y su espíritu combativo, Victoria no logró clasificar a la semifinal. Terminó en la posición 27 (de 29) con una puntuación de 226.80. Las atletas clasificadas fueron encabezadas por Quan Hongchan de China con 421.25 puntos, seguida de Chen Yuxi también de China con 382.15 puntos.

Reflejos de una competencia intensa

El resultado no disminuye el logro de Victoria. Ser la primera dominicana en competir en esta categoría en la historia de los Juegos Olímpicos es un hito significativo. Su presencia en París 2024 ya es una victoria que inspira a muchos jóvenes atletas en la República Dominicana.

“Espero que me vaya muy bien, porque he estado entrenando muy duro. Espero hacer un buen papel, poder desarrollarme bien durante la competencia”, expresó Victoria antes del evento. Aunque no alcanzó la semifinal, su participación en sí misma es un testimonio de su dedicación y esfuerzo.

Victoria Garza llegó a París con grandes expectativas y el respaldo incondicional de su familia. Sus padres, Cristina Garza Valdez y Asael Garza, han sido un pilar fundamental en su vida, apoyándola en cada paso de su carrera. Estar presentes en París, viendo a su hija competir en el escenario más grande del mundo, fue un sueño hecho realidad.

“Si en un lado no se pudo, me abrió por completo esta gran puerta”, reflexionó Victoria, reconociendo que su viaje ha sido guiado por una fuerza mayor. Su fe inquebrantable y su determinación han sido claves para superar las adversidades.

La participación de Victoria Garza en los Juegos Olímpicos de París 2024 no solo es un logro personal, sino un símbolo de esperanza y determinación. Su historia demuestra que el talento y la dedicación no tienen fronteras, y que cualquier sueño es alcanzable con esfuerzo y perseverancia. Aunque no avanzó a las rondas finales, su legado como la primera dominicana en competir en clavados plataforma 10m en los Juegos Olímpicos quedará grabado en la historia del deporte dominicano.