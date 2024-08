Las esperanzas de ver a Rafael Nadal obtener una medalla en los Juegos Olímpicos de París 2024 se desvanecieron. El tenista mallorquín, uno de los grandes protagonistas de la ceremonia de inauguración, ha dicho adiós a la justa deportiva tras ser derrotado junto a Carlos Alcaraz en el torneo de dobles. En este momento crucial de su carrera, Nadal ha contado, como siempre, con el apoyo incondicional de su familia.

El 31 de julio, Nadal y Alcaraz fueron derrotados por la dupla estadounidense compuesta por Austin Krajicek y Rajeev Ram en la pista Court Philippe Chatrier de Roland Garros, un escenario que guarda numerosos recuerdos positivos para la pareja española. Mientras Alcaraz continúa en el torneo de singles, ‘Rafa’ se despide por completo del sueño olímpico. Tras la eliminación, el tenista manacorí habló sobre lo sucedido y dejó entrever que se tomará un tiempo para decidir sobre su futuro.

Nadal y Alcaraz fueron derrotados en el torneo olímpico de dobles. En declaraciones a la cadena española TVE, Nadal comentó: “Se ha terminado una etapa para mí. La etapa que me había marcado era hasta los Juegos Olímpicos y hoy se acaba”. No obstante, aún no hay nada decidido.

“Necesito volver a casa y, en frío, después de un descanso, analizar las cosas tal y como las veo y las siento, las ganas que tengo y la fuerza interior para tomar una decisión u otra. La tomaré cuando la tenga que tomar porque tengo total libertad y me he esforzado durante toda mi vida para hacerlo cuando lo sienta”, agregó Nadal.

Nadal dijo que analizará las cosas y decidirá sobre su futuro.

“Soy una persona tranquila y necesito mis tiempos. Cuando tenga claro mi siguiente paso, lo haré saber, pero ahora lo que necesito es estar con la familia y desconectar. Han sido meses emocionantes porque he vuelto a jugar al tenis, pero también ha habido decepciones. Ahora tengo que gestionar todo y ver lo que realmente siento”, concluyó Nadal, quien en 2023 se alejó de las competencias debido a una lesión.

Su Familia, su Mayor Apoyo

Ante la difícil decisión sobre el futuro de su carrera, Nadal cuenta con el apoyo incondicional de su familia, que siempre lo ha acompañado tanto en los buenos momentos como en los difíciles. Sus padres, Ana María y Sebastián, su hermana Maribel y su esposa Mery Perelló han celebrado sus victorias y lo han consolado en sus derrotas.

Además, su hijo Rafael, que está por cumplir dos años, ha estado presente en todos los juegos de su padre este 2024. Desde los brazos de mamá, el pequeño ha enternecido a muchos y demostrado ser el porrista más adorable para el tenista español. “A mi mujer le gusta que siga jugando al tenis, le gusta que tengamos esa experiencia con mi hijo”, comentaba Nadal meses atrás ante la prensa.