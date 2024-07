Todo está listo para el enfrentamiento entre Italia y República Dominicana en el voleibol femenino, correspondiente al grupo C de los Juegos Olímpicos de París 2024. El equipo italiano, dirigido por Julio Velasco y recién coronado campeón de la VNL, busca comenzar con una victoria en este torneo. No obstante, el equipo dominicano, bajo la dirección del técnico Marcos Kwiek, no se lo pondrá fácil y luchará por obtener puntos cruciales para avanzar a la siguiente ronda.

Se espera un espectáculo emocionante. ¿Quién saldrá victorioso? El partido de este domingo 28 de julio inicia a las 9:00 horas en el South Paris Arena, 3 a.m. en la República Dominicana.

¿Cómo es la Selección Italiana, rivales de las Reinas del Caribe en París 2024?