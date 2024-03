¿Lionel Messi podría estar en París 2024? Se han revelado las condiciones para que Messi participe en los Juegos Olímpicos 2024, acaso veremos como abanderado a la estrella del fútbol.

El jugador de fútbol de talla mundial, la leyenda viviente, Lionel Andrés Messi Cuccittini, mas conocido solamente como Lionel Messi es un futbolista de nacionalidad argentina que cuenta con una edad de 36 años que suele jugar como delantero y centrocampista, se ha revelado que muy posiblemente este asombroso personaje participará como abanderado en los Juegos Olímpicos de París 2024, claro está que esto es tan solo una posibilidad ya que según lo revelado por el entrenador argentino Javier Alejandro Mascherano, dicta que Messi mostró cierto interés al respecto con ser él abanderado en los Olímpicos, no obstante por cuestiones como su edad (que sería una secundaria hasta cierto punto) y su principal razón la agenda super apretada que tiene se lo está pensando, sin embargo hay que tener muy en cuenta la parte del interés ya que Lionel al igual que todo atleta o deportista certificado debe entender que participar en este tipos de eventos es una gran oportunidad para aumentar su renombre en gran medida y debo de decir que este tipos de oportunidades son raras ya que solo se la hacen a los mejores expertos en algún deporte del momento y el hecho que te estén buscando para algo así significa que estás haciendo las cosas de forma más que excelente.

Mascherano acerca del tema nos dejó una declaración que dice más de lo mismo pero que tiene unos datos muy interesantes, pues bien lo declarado dice lo siguiente: “Es cierto que la edad empieza a contar para él, tiene que administrar de mejor manera su tiempo. No es nuestra intención estar presionarlo de alguna forma. Nosotros le estamos dando el tiempo que necesite para que lo piense bien y vea las múltiples opciones en su club. No debe ser fácil para él, eso es seguro, dentro de lo que es Inter Miami y la MLS, ausentarse por un largo periodo de tiempo ”. En lo que ha dictado este señor podemos notar que señala bastante sobre el tiempo disponible de Messi, también cabe resaltar que le están dando un plaza para que piense bien la decisión acerca del tema, obviamente esto es con intención de no presionarlo mucho por de su complicada agenda, ya que ser de los mejores trae muchos deberes consigo.

Es muy notable que tomen a Lionel Messi en cuenta para participar en este tipo de eventos porque este tipo de invitaciones el impresionante personaje que es, ahora bien no sabemos con total precisión si Messi aparecerá como abanderado en los Olímpicos y es que ya deben saber la razón si han leído bien este artículo, no obstante el famoso jugador de fútbol debe entender la magnitud de esta oportunidad así que no creo que la vaya dejar pasar, pero al final solo el futuro dirá la verdad.