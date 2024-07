Marileidy Paulino, quien evitó mojarse durante la ceremonia inaugural bajo la lluvia, llega a París con grandes expectativas. Con 27 años, Paulino ya ha demostrado su valía en competencias previas, ganando dos medallas de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en los 400 metros y el relevo mixto 4×400 metros. Su medalla en los 400 metros fue histórica, convirtiéndose en la primera medalla individual para una mujer en atletismo de la República Dominicana.

Su desempeño continuó en el Campeonato Mundial de 2022 en Eugene, donde ganó plata y oro, superando a la legendaria Allyson Felix en el relevo. Un año después, en el Campeonato Mundial de Budapest, Paulino se consagró con el oro individual en los 400 metros.

“La Marileidy que llegó a Tokio no era muy conocida”, comentó Paulino en una entrevista con AFP. “Ahora mucha gente me conoce. Ganar un título mundial me pone claramente en el punto de mira de otros atletas: soy una de las favoritas”.

Con una mejor marca personal de 48.76 segundos, Paulino asegura que llega a París en una forma excepcional. “Me he preparado súper bien para estos Juegos Olímpicos. Físicamente y mentalmente estoy más que preparada, sé lo que voy a hacer en cada carrera. Solo me queda esperar a que llegue el día”.

Paulino agregó que estaría satisfecha con un tiempo por debajo de los 48 segundos y, por supuesto, con el oro olímpico. “He trabajado muchos meses antes de los Juegos para poder llegar hasta aquí”, afirmó.

Anécdotas de la Ceremonia Inaugural

Durante la ceremonia inaugural en el río Sena, donde fue la abanderada del país, Paulino compartió una anécdota sobre la lluvia. “Eso fue increíble porque fue la primera vez que llevaba la bandera dominicana, junto a la gimnasta Audrys Reyes. ¡Y encima en un barco! Gracias a Dios la lluvia no me afectó al final porque cuando me cae un poquito de agua suelo coger gripe enseguida y me dura dos semanas, pero por suerte eso no pasó”.

Paulino también expresó su convicción de que algún día podría acercarse al récord mundial de 47.60 segundos establecido por Marita Koch en 1985. “Tengo que esperar ese momento”, dijo. “Tal vez algún día pueda intentarlo, ya sea en estos Juegos Olímpicos o en los próximos, o en el próximo campeonato mundial. Tengo todas las condiciones para poder hacerlo”.

Marileidy Paulino, una atleta de talento extraordinario y determinación férrea, sigue inspirando a muchos con su perseverancia y sueños dorados de alcanzar la gloria olímpica.